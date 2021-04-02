Найпопулярніша стрімерка на Twitch шокувала спільноту шаленою кількістю забанених користувачів

Читаючи запити на розблокування під час нещодавньої трансляції на Twitch, Pokimane вирішила з’ясувати загальну кількість заблокованих нею та її модераторами глядачів і цифри справді вражають.

Оскільки Twitch невпинно зростає, і стрімери, і сама компанія продовжують привертати увагу нових глядачів. Pokimane – одна з найпопулярніших стрімерок платформи з неймовірною кількістю фоловерів. Нещодавно дівчина поділилася вельми цікавою статистикою щодо свого каналу.

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Наявність великої кількості фоловерів – не завжди добре, адже це суттєво ускладнює модерацію чату і часто стрімерам доводиться блокувати безліч користувачів з найрізноманітніших причин. Стрімерка Pokimane, яка є однією з найуспішніших на платформі, нещодавно оголосила загальну кількість заблокованих на її каналі користувачів – і цифра дійсно приголомшує.

Загалом у Pokimane понад 7,6 мільйона підписників на Twitch. Через таку величезну кількість глядачів, вона щодня отримує безліч неприйнятних повідомлень: від меседжів з сексуальним контекстом до образ та погроз. Для боротьби з цим, Pokimane та її модератори не соромляться використовувати "банхаммер", жертвою якого пали близько 350 тисяч реальних користувачів.

Банхаммер – (сленг, від англ. "Banhammer", від ban і hammer відповідно) – уявний, важкий молот, який використовується модераторами для роздачі банів.

Кліп зі стріму, на якому стала відома кількість забанених глядачів

Крім того, Pokimane також розповіла, що протягом багатьох років існування каналу, також банила безліч "ботів" які намагалися "спамити" її чат різноманітною рекламою чи неприйнятними повідомленнями. З урахуванням кількості "ботів", стрімерка заблокувала понад 10 мільйонів користувачів на Twitch.

На щастя, Pokimane змогла перетворити погані повідомлення, які вона отримує, на щось, чим може насолоджуватися, завдяки своїй відданій фан-базі. Стрімерка проводить спеціальні ефіри, на яких вислуховує людей, які отримали блокування, і приймає рішення чи видавати їм "амністію" на каналі. На них вона часто дотепно кепкує з недолугих тролів та ефектно "ставить на місце" агресивних користувачів, що надзвичайно подобається публіці. Таким чином дівчина доводить, що навіть гнів та злість направлені у ваш бік, можна обернути собі на користь.