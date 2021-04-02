Читая запросы на разблокирование во время недавней трансляции на Twitch, Pokimane решила выяснить общее количество заблокированных ей и ее модераторами зрителей и цифры действительно впечатляют.

Поскольку Twitch постоянно растет, и стримеры, и сама компания продолжают привлекать новых зрителей. Pokimane – одна из самых популярных стримеров платформы с невероятным количеством фолловеров. Недавно девушка поделилась весьма интересной статистикой относительно своего канала.

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Наличие большого количества фолловеров – не всегда хорошо, ведь это существенно усложняет модерацию чата и часто стримерам приходится блокировать множество пользователей по разным причинам. Pokimane, которая является одной из самых успешных девушек-стримеров на платформе, недавно объявила общее количество заблокированных на ее канале пользователей – и цифра действительно поражает.

Всего у Pokimane более 7,6 миллиона подписчиков на Twitch. Из-за такого огромного количества зрителей, она ежедневно получает множество неприемлемых сообщений: от месседжей с сексуальным контекстом до оскорблений и угроз. Для борьбы с этим, Pokimane и ее модераторы не стесняются использовать "банхаммер", жертвой которого пали около 350 тысяч реальных пользователей.

Банхаммер – (сленг, от англ. "Banhammer", от ban и hammer соответственно) – воображаемый, тяжелый молот, который используется модераторами для раздачи банов.

Клип со стрима, на котором стало известно количество забаненных зрителей

Кроме того, Pokimane также рассказала, что в течение многих лет существования канала, также банила множество "ботов", которые пытались "спамить" в ее чат разнообразной рекламой или неприемлемыми сообщениями. С учетом количества "ботов", стримерша заблокировала более 10 миллионов пользователей на Twitch.

К счастью, Pokimane смогла превратить плохие сообщения, которые она получает, на то, чем может наслаждаться, благодаря своей преданной фан-базе. Стримерша проводит специальные эфиры, на которых выслушивает людей, получивших блокировку, и принимает решение выдавать ли им "амнистию" на канале. На них она часто остроумно насмехается над недолгими троллями и эффектно "ставит на место" агрессивных пользователей, что очень нравится публике. Таким образом девушка доказывает, что даже гнев и злость направленные в вашу сторону, можно обратить себе на пользу.