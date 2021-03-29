Стример и комментатор Dota 2 из Киева, после смерти спасенного им домашнего любимца, организовал благотворительную акцию на Twitch и уже собрал внушительную сумму. На что пойдут средства – узнайте в материале.

Звезда комментаторского состава студии MAINCAST – Михаил "Olsior" Зверев растрогал сеть историей о спасении уличного кота.

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22 марта в собственном телеграмм-канале Olsior рассказал, что во время прогулки с женой в парке они услышали "дикие вопли" и обнаружили бездомного кота, который лежал на холоде и не мог пошевелиться. Семья приняла решение доставить животное в ветеринарную клинику. Оказалось, что кот находился в очень тяжелом состоянии: имел инфекцию на глазах и ушах и ужасно переломанный таз. Михаил принял решение спасти пушистика и в дальнейшем рассказывал о его самочувствии в телеграмме.

Джирайя в ветеринарной клинике / изображение из телеграмм-канала Olsior

Зрители и поклонники Зверева предлагали всяческую помощь, в том числе и финансовую, но стример отказался и посоветовал желающим пожертвовать свободные средства в приюты для животных самостоятельно. Несмотря на некоторые улучшения, 24 марта из-за ряда осложнений Джирайя умер.

В сообщении о смерти кота Михаил отметил, что неудача в спасении одного – не значит, что нельзя спасти других и пообещал подумать над тем как это сделать. Уже на следующий день Olsior объявил о месяце благотворительных стримов, призванных собрать средства в помощь приютам.

Последние несколько дней довольно сильно нас потрепали, и очень не хочется, чтобы это все было зря, ведь есть еще очень много беспомощных и беззащитных кошек, собак и других животинок на улицах и в приютах... ваша поддержка последние несколько дней значила очень много. Давайте теперь попробуем вместе поддержать тех, кому это действительно нужно, – написал Михаил в телеграмме.

В течение месяца все донаты полученные стримером будут направлены в символический "Фонд Джирайи". Таким образом, собранные до 25 апреля средства, к которым Olsior добавит еще тысячу долларов из собственного кармана будут направлены в приют для животных в Киеве. Поклонники и зрители стримера не прошли мимо такой инициативы и еще в первый день сумели собрать более 55 тысяч гривен.

Михаил и раньше часто рассказывал о своей любви к животным, у него есть трое домашних кошек фотографиями которых молодой человек часто делится в сети.

Если вы хотите присоединиться к сбору средств – посетите стрим Olsior на его канале на Twitch.