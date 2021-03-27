Почти 99% водителей не останавливаются: сотни тысяч зрителей следят за дорожным знаком на Twitch
За последнюю неделю на Twitch очень популярным стал канал под названием Stopsigncam. Пользователи этой платформы решили следить за жизнью обычного дорожного знака в США.
Источник:Twitch Stopsigncam
На этой неделе главным героем на Twitch стал обычный дорожный знак. У этого канала уже 150 тысяч фолловеров, а последние две трансляции суммарно собрали почти 700 тысяч просмотров.
Читайте также Стример вот уже целую неделю проводит непрерывную трансляцию на Twitch: в чем причина
Канал Stopsigncam был создан еще в 2020 году, но особым спросом среди пользователей этой платформы он не пользовался. Правда, за последнюю неделю все изменилось и он стремительно начал набирать популярность. Дело в том, что этот канал начали очень активно пиарить на Reddit, в твиттере, а также постарался ютубер JhbTeam. Лишь в начале этой недели у канала появилась постоянная аудитория в несколько тысяч пользователей.
Автор Stopsigncam просто решил установить камеру на одной из улиц города Сейлем, штат Массачусетс. Конечно, трудно назвать его идею оригинальной, хотя он смог заинтересовать пользователей Twitch. Дело в том, что автор установил камеру напротив дорожного знака с надписью "STOP", а также указал очень неутешительную статистику. По правилам, водители должны остановиться на несколько секунд перед этим знаком, а движение можно продолжить только после этого. Хотя автор Stopsigncam отметил, что 98,73% водителей нарушают правила в этом месте. Большинство просто замедляется и проезжает это место без остановки, хотя есть и водители, которые даже этого не делают.
На трансляциях собирается много людей, которые и создают атмосферу. Они дают различные прозвища "героям" на автомобилях, а также очень бурно реагируют на водителей, которые останавливаются перед знаком и стараются не нарушать правила. В такие моменты чат просто "взрывается", поэтому там можно увидеть невероятное количество PogChamp и других смайлов.
Также интересно, что к этому месту уже начали приходить поклонники этой трансляции. Некоторые появляются с тематическими плакатами и пытаются взаимодействовать с чатом, а другие устраивают поединки на световых мечах или демонстрируют свои акробатические умения. К сожалению, автор этого канала почему-то решил удалить все клипы, а остались только записи трансляций на 40 часов. Хотя немалое количество таких моментов можно увидеть в видео JhbTeam, поэтому предлагаем вам ознакомиться с этой записью также.
Наверное, автор этого канала просто хотел привлечь внимание местных жителей к этому проблемному месту. Этой цели он уже достиг, а свою аудиторию его канал некоторое время еще будет удерживать. Также очень интересно, как изменится статистика правонарушений в этом месте.
Обзор канала Stopsigncam от ютубера JhbTeam – видео
Поделиться новостью