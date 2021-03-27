За последнюю неделю на Twitch очень популярным стал канал под названием Stopsigncam. Пользователи этой платформы решили следить за жизнью обычного дорожного знака в США.

На этой неделе главным героем на Twitch стал обычный дорожный знак. У этого канала уже 150 тысяч фолловеров, а последние две трансляции суммарно собрали почти 700 тысяч просмотров.

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Канал Stopsigncam был создан еще в 2020 году, но особым спросом среди пользователей этой платформы он не пользовался. Правда, за последнюю неделю все изменилось и он стремительно начал набирать популярность. Дело в том, что этот канал начали очень активно пиарить на Reddit, в твиттере, а также постарался ютубер JhbTeam. Лишь в начале этой недели у канала появилась постоянная аудитория в несколько тысяч пользователей.

Автор Stopsigncam просто решил установить камеру на одной из улиц города Сейлем, штат Массачусетс. Конечно, трудно назвать его идею оригинальной, хотя он смог заинтересовать пользователей Twitch. Дело в том, что автор установил камеру напротив дорожного знака с надписью "STOP", а также указал очень неутешительную статистику. По правилам, водители должны остановиться на несколько секунд перед этим знаком, а движение можно продолжить только после этого. Хотя автор Stopsigncam отметил, что 98,73% водителей нарушают правила в этом месте. Большинство просто замедляется и проезжает это место без остановки, хотя есть и водители, которые даже этого не делают.

На трансляциях собирается много людей, которые и создают атмосферу. Они дают различные прозвища "героям" на автомобилях, а также очень бурно реагируют на водителей, которые останавливаются перед знаком и стараются не нарушать правила. В такие моменты чат просто "взрывается", поэтому там можно увидеть невероятное количество PogChamp и других смайлов.

Также интересно, что к этому месту уже начали приходить поклонники этой трансляции. Некоторые появляются с тематическими плакатами и пытаются взаимодействовать с чатом, а другие устраивают поединки на световых мечах или демонстрируют свои акробатические умения. К сожалению, автор этого канала почему-то решил удалить все клипы, а остались только записи трансляций на 40 часов. Хотя немалое количество таких моментов можно увидеть в видео JhbTeam, поэтому предлагаем вам ознакомиться с этой записью также.

Наверное, автор этого канала просто хотел привлечь внимание местных жителей к этому проблемному месту. Этой цели он уже достиг, а свою аудиторию его канал некоторое время еще будет удерживать. Также очень интересно, как изменится статистика правонарушений в этом месте.

Обзор канала Stopsigncam от ютубера JhbTeam – видео