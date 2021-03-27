За останній тиждень на Twitch дуже популярним став канал із назвою Stopsigncam. Користувачі цієї платформи вирішили слідкувати за життям звичайного дорожнього знаку у США.

Цього тижня головним героєм на Twitch став звичайний дорожній знак. У цього каналу вже 150 тисяч фоловерів, а останні дві трансляції сумарно зібрали майже 700 тисяч переглядів.

Читайте також Стрімер ось уже цілий тиждень проводить безперервну трансляцію на Twitch: в чому причина

Канал Stopsigncam було створено ще у 2020 році, але особливим попитом серед користувачів цієї платформи він не користувався. Щоправда, за останній тиждень все змінилося й він стрімко почав набирати популярність. Річ у тому, що цей канал почали дуже активно піарити на Reddit, у твітері, а також постарався ютубер JhbTeam. Лише на початку цього тижня у каналу з'явилася постійна аудиторія у декілька тисяч користувачів.

Автор Stopsigncam просто вирішив встановити камеру на одній із вулиць міста Сейлем, штат Массачусетс. Звісно, важко назвати його ідею оригінальною, хоча він зміг зацікавити користувачів Twitch. Річ у тім, що автор встановив камеру навпроти дорожнього знаку із написом "STOP", а також вказав дуже невтішну статистику. За правилами, водії мають зупинитися на декілька секунд перед цим знаком, а рух можна продовжити лише після цього. Хоча автор Stopsigncam відзначив, що 98,73% водіїв порушують правила у цьому місці. Більшість просто сповільнюється й проїздить це місце без зупинки, хоча є й водії, які навіть цього не роблять.

На трансляціях збирається чимало людей, які й створюють атмосферу. Вони дають різноманітні прізвиська "героям" на автомобілях, а також дуже бурхливо реагують на водіїв, які зупиняються перед знаком й намагаються не порушувати правила. У такі моменти чат просто "вибухає", тому там можна побачити неймовірну кількість PogChamp та інших смайлів.

Також цікаво, що до цього місця вже почали приходити шанувальники цієї трансляції. Деякі з'являються з тематичними плакатами та намагаються взаємодіяти з чатом, а інші влаштовують двобої на світлових мечах чи демонструють свої акробатичні вміння. На жаль, автор цього каналу чомусь вирішив видалити всі кліпи, а залишилися лише записи трансляцій на 40 годин. Хоча чималу кількість таких моментів можна побачити у відео JhbTeam, тому пропонуємо вам ознайомитися із цим записом також.

Напевно, автор цього каналу просто хотів привернути увагу місцевих жителів до цього проблемного місця. Цієї цілі він вже досяг, а свою аудиторію його канал деякий час ще буде втримувати. Також дуже цікаво, як зміниться статистика правопорушень у цьому місці.

Огляд каналу Stopsigncam від ютубера JhbTeam – відео