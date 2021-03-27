Майже 99% водіїв не зупиняються: сотні тисяч глядачів слідкують за дорожнім знаком на Twitch
За останній тиждень на Twitch дуже популярним став канал із назвою Stopsigncam. Користувачі цієї платформи вирішили слідкувати за життям звичайного дорожнього знаку у США.
Джерело:Twitch Stopsigncam
Цього тижня головним героєм на Twitch став звичайний дорожній знак. У цього каналу вже 150 тисяч фоловерів, а останні дві трансляції сумарно зібрали майже 700 тисяч переглядів.
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Канал Stopsigncam було створено ще у 2020 році, але особливим попитом серед користувачів цієї платформи він не користувався. Щоправда, за останній тиждень все змінилося й він стрімко почав набирати популярність. Річ у тому, що цей канал почали дуже активно піарити на Reddit, у твітері, а також постарався ютубер JhbTeam. Лише на початку цього тижня у каналу з'явилася постійна аудиторія у декілька тисяч користувачів.
Автор Stopsigncam просто вирішив встановити камеру на одній із вулиць міста Сейлем, штат Массачусетс. Звісно, важко назвати його ідею оригінальною, хоча він зміг зацікавити користувачів Twitch. Річ у тім, що автор встановив камеру навпроти дорожнього знаку із написом "STOP", а також вказав дуже невтішну статистику. За правилами, водії мають зупинитися на декілька секунд перед цим знаком, а рух можна продовжити лише після цього. Хоча автор Stopsigncam відзначив, що 98,73% водіїв порушують правила у цьому місці. Більшість просто сповільнюється й проїздить це місце без зупинки, хоча є й водії, які навіть цього не роблять.
На трансляціях збирається чимало людей, які й створюють атмосферу. Вони дають різноманітні прізвиська "героям" на автомобілях, а також дуже бурхливо реагують на водіїв, які зупиняються перед знаком й намагаються не порушувати правила. У такі моменти чат просто "вибухає", тому там можна побачити неймовірну кількість PogChamp та інших смайлів.
Також цікаво, що до цього місця вже почали приходити шанувальники цієї трансляції. Деякі з'являються з тематичними плакатами та намагаються взаємодіяти з чатом, а інші влаштовують двобої на світлових мечах чи демонструють свої акробатичні вміння. На жаль, автор цього каналу чомусь вирішив видалити всі кліпи, а залишилися лише записи трансляцій на 40 годин. Хоча чималу кількість таких моментів можна побачити у відео JhbTeam, тому пропонуємо вам ознайомитися із цим записом також.
Напевно, автор цього каналу просто хотів привернути увагу місцевих жителів до цього проблемного місця. Цієї цілі він вже досяг, а свою аудиторію його канал деякий час ще буде втримувати. Також дуже цікаво, як зміниться статистика правопорушень у цьому місці.
Огляд каналу Stopsigncam від ютубера JhbTeam – відео
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