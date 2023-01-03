За останні кілька років деякі гравці Grand Theft Auto Online створили спеціалізовані сервери GTA RP. Втім, найпопулярнішим і тим, до якого приєдналася Valkyrae, а потім відчула, що їй потрібно залишити назавжди – були сервери NoPixel.

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Чому Valkyrae покинула GTA RP

Коли влітку 2022 року популярність серверів Grand Theft Auto Online RP зросла, багато стримерів приєдналися до вечірки та сприяли її відродженню.

Хоча стримерка Рейчелл Хофштеттер спочатку приєдналася до натовпу Grand Theft Auto Online і деякий час була "залежною" від неї, нещодавно вона пояснила, чому зрештою перестала грати взагалі.

Rae saying how overwhelming GTA community is (she’s right) pic.twitter.com/IKcw7IjPli — Emya (@MyaForDayz) January 1, 2023

З’явившись на новорічному стрімі, Valkyrae пояснила, що спільнота GTA RP змусила її відійти від сервера No Pixel і гри. Після того, як спочатку зізналася, що її абсолютно захопило те, що пропонують сервери GTA RP щодо пригод у світі Grand Theft Auto, зрештою їй довелося зробити перерву. Нарешті вона сказала, що громада її зовсім вигнала.

Я просто не можу впоратися з таким божевіллям. Кожне інше божевілля є терпимим, але божевілля в спільноті GTA 5 RP є страшенно божевільним,

– пояснила стримерка.

Вона натякнула на те, що люди на сервері ставилися до неї особливо дивно, тому що вона відносно нова в цій версії гри і все ще намагалася зрозуміти деякі речі.

Негативне ставлення інших користувачів зрештою призвело до того, що вона перейшла від перерв до рішення, що більше не повертатиметься.