Енні Фуксія саме вела трансляцію, коли отримала своє 4 481 досягнення 24 жовтня. Оскільки попередній патч Dragonflight розпочався 25 жовтня, стримерка підкорила Shadowlands буквально в останній день.

Читайте також Футбол заради перемоги: PIN-UP Ukraine підтримала благодійний матч в Одесі

Унікальне досягнення у World of Warcraft

Усі 4 481 досягнення у World of Warcraft зайняли у Фуксії 669 днів або понад 16 000 годин активної гри на головному герої, не враховуючи альтернативних.

Останнім досягненням Енні Фуксії було Synthe-Supersized з Shadowlands Patch 9.2. Щоб заробити його, стримерці довелося виготовити п'ятдесят різних протоформ істот у Zereth Mortis – це подвиг, який вимагає абсурдної кількості фермерства.

На жаль для Енні Фуксії, запуск Dragonflight Pre-Patch наступного дня додав сотні нових досягнень у гру, більшість із яких не буде доступною до запуску розширення наприкінці листопада.

У неї був лише один день, щоб помилуватися своїм 100% прогресом, перш ніж він знову впав до 90%. Стримерці доведеться зібрати ще 483 досягнення в Dragonflight, щоб відновити свій ідеальний рекорд.