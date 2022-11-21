У іграх жанру Battle Royale є чимало способів здобути перемогу, але, скоріше за все, ще ніхто до цього моменту не вигравав у матчі, не скоївши жодного вбивства та ще й виконуючи при цьому роль водія Uber, повідомляє 24 канал.

Важливо PIN-UP Ukraine сплатила 170 мільйонів гривень податків у 2022 році

Спершу це все може здатися повною нісенітницею, проте не у світі Warzone 2.

Річ у тому, що у сиквелі шутера від Raven Software та Infinity Ward з'явилася опція загального голосового чату. Тобто тепер ви можете спілкуватися зі своїми опонентами прямо у грі в режимі реального часу, навіть посеред бою. Це нововведення вже називають одним з кращих, адже воно встигло за короткий час породити масу кумедних моментів та створити цілий окремий стиль геймплею.

Все почалося з відео стрімера під ніком Ziccs у тікток. У ньому геймер їздив мапою та пропонував опонентам підвезти їх куди тим потрібно, представляючись водієм Uber. Ролик швидко став вірусним, а інші геймери почали копіювати поведінку його героя задля розваги.

Зародження Уберу в Warzone 2: відео

Проте одна справа робити подібне для сміху, а інша ще й виграти при цьому матч.

Так сталося зі стрімеркою Bre Eazyy, яка на своїй трансляції теж вирішила попрацювати в таксі. Завдячуючи харизмі та збігу обставин, дівчина змогла усю гру займатися лише тим, що возити опонентів мапою, а у підсумку якимось чудом пережила усіх своїх клієнтів та залишилася у ситуації 1 на 1.

Зустрівши ворога, геймерка запропонувала йому вирішити все кулачним боєм, проте той був налаштований менш дружньо та відкрив по ній вогонь. Дівчина розгубилася та почала доволі незграбно кидати гранати у відповідь, а потім і зовсім пірнула під воду.

Хайлайти перемоги стрімерки Bre Eazyy: відео

Проте ігрова карма, очевидно, винагородила її за всі виконані поїздки та сама розправилася з ворожим оперативником, подарувавши Bre Eazyy неймовірно кумедну та, скоріше за все, унікальну перемогу у Warzone 2.