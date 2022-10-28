На зустріч вона летіла з Австралії в Німеччину. Після прибуття дівчина опублікувала миле фото першого поцілунку в аеропорту.

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Стримерка закохалась у свого модератора

jjsticles зовсім нещодавно стала популярною. Завдяки своїм розповідям стримерка за короткий час збільшила кількість підписників з нуля до 90 тисяч.

Такі зворушливі історії демонструють, що потокова платформа все ще може бути джерелом хороших новин, попри низку скандалів.

У своєму твіті дівчина зазначає, що вони "випадково покохали один одного", і продовжує жартувати про постійну тему популярних стримерів про те, що Twitch не є сайтом знайомств, додавши хештег "#TwitchIsADatingSite?".

Багато користувачів відреагували на твіт jjessticle, поділившись власними історіями про те, як знайшли кохання на Twitch за різних обставин. Від знайомства через спільних друзів на платформі до захоплення своїм майбутнім коханням.

Втім, не всі історії настільки щасливі. Наприклад, найпопулярніша стримерка Amouranth нещодавно зізналася, що страждає через знущання свого чоловіка. Він, мовляв, змушує дружину вести еротичні трансляції.