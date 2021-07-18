Стрімерка Zelda: Breath of the Wild проходила гру 8 місяців, щоб виконати абсурдний челендж

Стрімерка поставила собі за мету виконати досить дивний челендж у Legend of Zelda: Breath of the Wild і для досягнення цілі у неї пішло цілих вісім місяців. Детальніше про історію у матеріалі.

Рівень свободи дій, запропонований гравцям у Breath of the Wild, не просто дозволяє їм вигадати власні унікальні маршрути для подорожей по Гайрулу, але також слугує гарним підґрунтям для всіляких челенджів, які геймери можуть придумати та спробувати виконати.

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Окрім звичайних спідранів, фанати Зельди навіть вигадали окремий "хлібний спідран", щоб змагатися в тому, хто зможе якомога швидше випекти хліб. Однак одна геймерка не прагнула швидко закінчити гру, а навпаки поставила перед собою набагато унікальніше і неймовірно складне завдання.

Ще в жовтні 2020 року стрімерка, під ніком everest вигадала для себе ціль – пройти гру, не перетнувши жодної своєї стежки. Найкраще з цього приводу висловилася вона сама, зазначивши, що суть завдання практично така ж як у класичній мобільній грі "Змійка". Зазвичай такий подвиг майже неможливо задокументувати, але Breath of the Wild пропонує гравцям режим карти під назвою "Шлях героя", який відстежує всю подорож Лінка від початку до кінця.

Враховуючи масштаби Гайрулу, можна було б подумати, що цей челендж буде порівняно легко виконати. Але, як зазначає everest у своєму твітері, це було як завгодно, але не просто. Хоча врешті-решт вона і досягла успіху, для цього знадобилося довгих 8 місяців та 7 спроб, адже стрімерці кілька разів доводилося починати гру заново через власну неуважність, до того ж якщо бодай одного разу перетнути свій попередній маршрут і завантажити старіший сейв – на карті все одно залишиться ваша помилка.

Окрім того, деякі кат-сцени гри зрадницьки телепортують гравця в різні місця карти, що також кілька разів змушувало геймерку розпочинати заново. Увесь процес виконання челенджу можна переглянути на ютуб-каналі дівчини. Численні фанати гри запитували стрімерку чи наважиться вона повторити своє досягнення у майбутній Зельді, на що вона відповіла категоричною відмовою.