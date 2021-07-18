Уровень свободы действий, предложенный игрокам в Breath of the Wild, не просто позволяет им придумать собственные уникальные маршруты для путешествий по Гайрулу, но также служит хорошим основанием для всевозможных челленджей, которые геймеры могут придумать и попробовать выполнить.

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Кроме обычных спидранов, фанаты Зельды даже придумали отдельный "хлебный спидран", чтобы соревноваться в том, кто сможет как можно быстрее выпечь хлеб. Однако одна геймерка не стремилась закончить игру быстро, а наоборот поставила перед собой задачу гораздо уникальнее и сложнее.

Еще в октябре 2020 стримерка, под ником everest придумала для себя цель – пройти игру, не пересекая ни одной своей тропы. Лучше всего по этому поводу высказалась она сама, отметив, что суть задачи практически такая же как в классической мобильной игре "Змейка". Обычно такой подвиг почти невозможно задокументировать, но Breath of the Wild предлагает игрокам режим карты под названием "Путь героя", который отслеживает все путешествие Линка от начала до конца.

Учитывая масштабы Гайрула, можно было бы подумать, что этот челлендж будет сравнительно легко выполнить. Но, как отмечает everest в своем твитере, это было как угодно, но отнюдь не просто. Хотя в конце концов она и преуспела, для этого понадобилось долгих 8 месяцев и 7 попыток, ведь стримерше несколько раз приходилось начинать игру заново из-за собственной невнимательности, к тому же если хотя бы один раз пересечь свой предыдущий маршрут и загрузить старый сейв – на карте все равно останется ваша ошибка.

Кроме того, некоторые кат-сцены игры предательски телепортируют игрока в различные места карты, что также несколько раз заставляло геймершу начинать заново. Весь процесс выполнения челленджа можно посмотреть на ютуб-канале девушки. Многочисленные фанаты игры спрашивали стримершу решится ли она повторить свое достижение в будущей Зельде, на что она ответила категорическим отказом.