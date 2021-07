В The Legend of Zelda: Breath of the Wild существует целый список сундуков к которым невозможно добраться обычным образом. До недавнего времени "непокоренным" оставался лишь один из них, однако упрямый геймер все же сумел исправить эту ситуацию.

О существовании этого сундука, который находится под пляжем Арис, в сообществе поклонников игры знали давно. Однако открыть его не удавалось никому, а все из-за его необычного поведения.

Начать следует с того, что он находится глубоко под водой и появляется только тогда, когда игрок приближается к нему на расстояние в 60 метров или ближе. При этом, как только сундук "замечает" Линка, то начинает быстро падать ниц и через 18 секунд и вовсе исчезает. Именно за подобные трюки этот сундук и получил свое название – "невозможный", но похоже после настоящего геймерского подвига от ютубера под ником Kleric ему придется лишиться своего титула.

Чтобы получить сундук, геймер буквально был вынужден провалиться сквозь землю, упав за пределы игрового поля, и углубиться более чем на 60 метров. Подобное погружение заняло у него 5 минут 35 секунд реального времени. Как только Kleric оказался в нужном месте, он схватил ящик, пролетавший мимо, магнитом и переставил на другое место, однако открыть егое сразу оказалось невозможным.

Открытие "невозможного" сундука в Breath of the Wild



Геймеру пришлось специально утонуть, чтобы снова видеть своего персонажа, ведь тот был "невидимым" после выхода за пределы игрового мира, и вернуться к сундуку с помощью медальона путешествия. Далее он заморозил сундук, чтобы выиграть немного времени до его исчезновения и изо всех сил полетел к желанному сокровищу, параллельно стреляя в него из лука. В этом "полете" он постоянно ел пищу, чтобы восстанавливать выносливость. Наконец, игрок притянул сундук к себе магнитом, установив его на ледяной куб.

Многие игроки Legend of Zelda: Breath of the Wild, вероятно, ожидали, что в этом сундуке будет что-то невероятное, чтобы сделать такой долгий и сложный процесс достойным старания, но, к сожалению, лут внутри оказался скорее разочарованием.

Все, что Kleric получил из этого сундука за свои невероятные усилия – это кусочек янтаря, достаточно распространенного материала в игре, используемый для покупки и улучшения некоторых вещей. Однако сам ютубер, похоже остался доволен, ведь, по его словам, этот кусок драгоценного камня "самый крутой из всех, что ему приходилось находить в игре".