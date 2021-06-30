После успеха фильма "Инопланетянин" (в оригинале ET the Extra-Terrestrial) Стивена Спилберга компания Atari решила разработать игру по мотивам киноленты для своей консоли Atari 2600. Игра получилась настолько ужасной, что закрепила за собой звание "одной из худших видеоигр в истории индустрии" и создала стереотип о низком уровне качества видеоигр по мотивам фильмов.

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Все дело в том, что огромные деньги были потрачены на приобретение лицензии у Стивена Спилберга. Во многом из-за этого, игра создавалась одним человеком в очень сжатые сроки, поскольку нужно было успеть к Рождеству – времени, когда родители будут покупать подарки для своих детей.

E.T. the Extra-Terrestrial принадлежит к жанру квестов, где по сюжету игроку необходимо помочь инопланетянину собрать три части межпланетного телефона для связи с его родной планетой.

На момент релиза в 1982 году игра оказалась слишком сложной и непонятной для детей, которые были ее целевой аудиторией. Несмотря на то, что она стала достаточно популярной, во многом благодаря фильму, и продалась миллионным тиражом уже взрослые игроки раскритиковали ее за однообразный геймплей и слишком простенькую графику. Большинство геймеров, после того, как ознакомились с игрой, возвращали ее в магазин.

Геймплей оригинальной игры 1982



Кроме того, огромное количество картриджей было не распродано, появилась даже легенда, что несколько миллионов копий игры сотрудники Atari вывезли в пустыню и похоронили там. Провал игры стал одной из причин банкротства компании, а так как в те времена она имела большое влияние на рынке видеоигр, то ее проблемы "обрушили" всю нестабильную игровую индустрию.

Итак, блогер Тайлер Грин, который делает свои первые шаги в попытках стать разработчиком видеоигр, поставил своеобразный челлендж: сможет ли он сделать из этой игры хоть что-то путное.

Фанатский ремейк "самой плохой видеоигры в истории"



Для своего "ремейка" парень использовал игровой движок Unity, а также доступные в открытом доступе модели персонажей и, по его словам, все же сумел исправить большинство проблем игры. Оценить старания начинающего разработчика может каждый желающий, загрузив игру по ссылке под видео.