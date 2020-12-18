Известный агрегатор рецензии Metacritic назвал свою 10 худших видеоигр 2020 года. Возглавила этот рейтинг в этом году игра Tiny Racer, которая получила от критиков лишь 29 баллов из 100.

Агрегатор рецензий Metacritic продолжает подводить итоги 2020 года. На этот раз стало известно видеоигры, которые получили худшие оценки от критиков в этом году.

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В рейтинг могли попасть видеоигры, которые вышли в период с 1 января 2020 года по 31 декабря этого же года. Кажется, редакторы этого портала уверены, что худших проектов за эти, уже не будет. В этот топ могли попасть видеоигры с любой платформы. Также игры, что имеют менее 7 отзывов от журналистов не могли попасть в этот антирейтинг.

Худшие видеоигры 2020 года по версии Metacritic:

Tiny Racer (Nintendo Switch) – 29 баллов XIII Remake (Xbox One) – 32 балла Dawn of Fear (PlayStation 4) – 33 балла Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 балла Arc of Alchemist (Nintendo Switch) – 36 баллов Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 баллов Tamarin (PlayStation 4) – 40 баллов Street Power Soccer (PlayStation 4) – 41 балл Gleamlight (Nintendo Switch) – 42 балла The Elder Scrolls: Blades (Nintendo Switch) – 42 балла

Самой худшей игрой года по версии критиков стал проект Tiny Racer – это игра о гонках на миниатюрных автомобилях. Критики выставили этой видеоигре всего 29 баллов и отметили, что проект похож на игру, которую создали за неделю без всякого внимания к деталям. Также к этому топу худших попала еще одна игра о гонках – Fast & Furious Crossroads. Критики отмечают, что эта видеоигра больше похожа на проект для мобильных платформ, хотя вышла на PC.

Смотрите трейлер видеоигры Tiny Racer​ – видео

Ужасный ремейк XIII лишь на втором месте, хотя критиковали эту игру очень сильно и почти все. Dawn of Fear разочаровала всех владельцев консоли PS4 своим плохим управлением и другими техническими проблемами. Arc of Alchemist критикуют за скучный сюжет и устаревшую графику. "Неисправная" – именно таким словом все описывают игру Remothered: Broken Porcelain.

Новый визуальный стиль (справа) игры XIII очень не понравился геймерам / фотография с портала Expansive

Видеоигра Tamarin провалилась на концептуальном уровне, хотя визуально выглядит интересной. Симулятор уличного футбола Street Power Soccer также не понравился критикам. Журналисты отмечают, что разработчики попытались сделать аналог FIFA Street, но вышел скучный симулятор футбола. Gleamlight разочаровала критиков плохим управлением и ужасной музыкой. Хотя игра The Elder Scrolls: Blades разрабатывалась для платформ с маленькими экранами, но на Nintendo Switch этот проект трудно назвать удачным. По мнению критиков, игра получилась очень скучной.

Смотрите трейлер видеоигры Street Power Soccer – видео

Также стоит отметить, что почти половина (4) этого антирейтинга это видеоигры с платформы Nintendo Switch. Интересно, это критики, которые оценивают проекты с этой платформы очень строгие или игры выходят сомнительного качества.