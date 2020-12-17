Цифровой магазин игр GOG объявил, что выпустит скандальную Devotion, но уже через несколько часов внезапно и неожиданно изменил свое решение, не дав объяснения причин. Подробнее – в материале.

Действие психологического триллера происходит в многоквартирном доме в Тайване 80-х годов и рассказывает о жизни тайваньской семьи, состоящей из сценариста Ду Фен Юйя, которым руководит игрок, бывшей актрисы Гун Ли Фан и их дочери Ду Мэй Шинь. На протяжении всей игры Фен Юй путешествует по разным версиям своей квартиры, каждая из которых символизирует определенный год. Продвигаясь локациями и решая головоломки, игрок узнает историю семьи Фен Юй. Что же привело к удалению игры из магазина Steam, запрету в Китае и отмене повторного релиза в GOG, расскажет Games24.

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Трейлер игры Devotion

Начальный релиз Devotion состоялся в феврале 2019 года в Steam. Однако уже через неделю после релиза, игра оказалась в центре скандала из-за шутки в адрес лидера КНР Си Цзиньпина, которую китайские пользователи посчитали оскорбительной. В частности, в игре были надписи, в которых его называли "слабоумным Винни-Пухом". Из-за жалоб китайских игроков, Devotion не только изъяли из продаж на платформе Steam, но и официально запретили в Китае.

Несмотря на это, 16 декабря студия Red Candle Games порадовала фанатов известием о повторном релизе игры в цифровом магазине GOG.

GOG.com (Good Old Games, англ. – "старые добрые игры") – сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр, является дочерней компанией CD Projekt (разработчиков серии The Witcher и Cyberpunk 2077)

Hello friends, we want to share with you– Red Candle will publish #還願Devotion on Dec 18 on GOG.https://t.co/dlC6qzBiHx



The content and the price of the re-release remains the same, for $16.99 / €13.99



Thank you for your trust and support. We wish you a happy end of the year pic.twitter.com/peVPd7cyVo — redcandlegames (@redcandlegames) December 16, 2020

Скандальная игра должна была стать доступной в GOG 18 декабря по стандартной цене в 17 долларов. По словам разработчиков, весь контент в игре собирались оставить без изменений. Однако всего через несколько часов после анонса, страница игры в магазине CD Projekt исчезла, а его администрация объявила, что релиз все-таки не состоится, потому что они получили много просьб об этом от игроков. Немало геймеров усомнились в том, что именно сообщения игроков стали причиной отмены релиза. Распространено мнение, что настоящей причиной стало вмешательство китайских властей.

what gamers? is the gamer a leader of a country in asia? — Daniel (@C418) December 16, 2020

(- Ранее сегодня было объявлено, что игра Devotion выходит в GOG. Получив много сообщений от геймеров, мы решили не размещать игру в нашем магазине.

- Каких геймеров? Один из них лидер страны в Азии?)

Разработчики из Red Candle Games отреагировали на ситуацию сдержанно, и заявили, что хотя и жалеют о таком решении, но все же понимают и уважают его. Также они заверили, что продолжат и дальше искать пути для перевыпуска своей игры.