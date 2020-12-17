В онлайн-магазине GOG стартовала масштабная новогодняя распродажа со скидками до 91%. Также можно бесплатно получить видеоигру Prison Architect.

Компания CD Projekt в магазине GOG запустила масштабную новогоднюю распродажу. Со скидками до 91% можно приобрести большое количество очень интересных проектов.

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Распродажа в GOG

В GOG по сниженной цене можно будет приобрести видеоигры до 4 января 2021 года. В масштабной распродаже приняло участие более 3300 проектов. Со скидками можно купить интересные новинки этой осени, а также большое количество классических видеоигр.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Metro: Exodus Gold Edition – 291 гривна (-66%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 173 гривны (-70%)

Control Ultimate Edition – 566 гривен (-50%)

Ghostrunner – 427 гривен (-25%)

Serious Sam 4 Deluxe Edition – 521 гривна (-20%)

Deus Ex: Human Revolution – 45 гривен (-85%)

XCOM 2 – 215 гривен (-75%)

Disco Elysium – 313 гривен (-40%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 249 гривен (-75%)

BioShock Infinite Complete Edition – 234 гривны (-75%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 264 гривны (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord – 680 гривен (-20%)

No Man's Sky – 495 гривен (-50%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 227 гривен (-60%)

The Outer Worlds – 427 гривен (-50%)

Ori and the Blind Forest – 181 гривна (-50%)

A Plague Tale: Innocence – 291 гривна (-70%)

Бесплатная видеоигра

До 19 декабря в онлайн-магазине GOG все желающие смогут бесплатно получить видеоигру Prison Architect. Это популярный симулятор строительства и менеджмента частной тюрьмы. Только геймеры решают, какими будут их тюрьмы: суровыми или либеральными. В игре есть режим кампании, рассчитанный на 10 часов. Также можно попробовать сыграть за заключенного и убежать из тюрьмы, которую построил другой игрок. Бесплатно получить видеоигру Prison Architect можно по этой ссылке.

Геймплей в видеоигре Prison Architect / фотография из магазина GOG