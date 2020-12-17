Новогодняя распродажа началась в GOG: бесплатная игра и скидки до 91%
В онлайн-магазине GOG стартовала масштабная новогодняя распродажа со скидками до 91%. Также можно бесплатно получить видеоигру Prison Architect.
Компания CD Projekt в магазине GOG запустила масштабную новогоднюю распродажу. Со скидками до 91% можно приобрести большое количество очень интересных проектов.
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Распродажа в GOG
В GOG по сниженной цене можно будет приобрести видеоигры до 4 января 2021 года. В масштабной распродаже приняло участие более 3300 проектов. Со скидками можно купить интересные новинки этой осени, а также большое количество классических видеоигр.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- Metro: Exodus Gold Edition – 291 гривна (-66%)
- The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 173 гривны (-70%)
- Control Ultimate Edition – 566 гривен (-50%)
- Ghostrunner – 427 гривен (-25%)
- Serious Sam 4 Deluxe Edition – 521 гривна (-20%)
- Deus Ex: Human Revolution – 45 гривен (-85%)
- XCOM 2 – 215 гривен (-75%)
- Disco Elysium – 313 гривен (-40%)
- Batman: Arkham Knight Premium Edition – 249 гривен (-75%)
- BioShock Infinite Complete Edition – 234 гривны (-75%)
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 264 гривны (-50%)
- Mount & Blade II: Bannerlord – 680 гривен (-20%)
- No Man's Sky – 495 гривен (-50%)
- Ancestors: The Humankind Odyssey – 227 гривен (-60%)
- The Outer Worlds – 427 гривен (-50%)
- Ori and the Blind Forest – 181 гривна (-50%)
- A Plague Tale: Innocence – 291 гривна (-70%)
Бесплатная видеоигра
До 19 декабря в онлайн-магазине GOG все желающие смогут бесплатно получить видеоигру Prison Architect. Это популярный симулятор строительства и менеджмента частной тюрьмы. Только геймеры решают, какими будут их тюрьмы: суровыми или либеральными. В игре есть режим кампании, рассчитанный на 10 часов. Также можно попробовать сыграть за заключенного и убежать из тюрьмы, которую построил другой игрок. Бесплатно получить видеоигру Prison Architect можно по этой ссылке.
Геймплей в видеоигре Prison Architect / фотография из магазина GOG
GOGОнлайн-сервис цифровой дистрибуции для продажи и распространения видеоигр. Владельцем этого магазина является польская компания CD Projekt. Сервис GOG не использует систему DRM, поэтому для загрузки, запуска или обновления видеоигр не нужно устанавливать специальный клиент. Также в этом магазине можно загружать разнообразный дополнительный контент.
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