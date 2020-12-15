Ubisoft в честь завершения 2020 года до 18 декабря раздаст 5 подарков. Также в магазине Steam стартовала распродажа некоторых видеоигр от Electronic Arts.

Онлайн-магазины активно готовят свою аудиторию к новогодним распродажам. В магазине Ubisoft уже можно забрать первый подарок, а в Steam уже можно приобрести со скидкой некоторые видеоигры от разработчиков из Electronic Arts.

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Подарки от Ubisoft

В честь завершения 2020 года компания Ubisoft раздает всем желающим подарки. До 18 декабря в магазине каждый день можно будет забрать какой-то бесплатный презент. Первыми в этом списке стали косметические предметы для Assassin's Creed Valhalla: набор "Мореплаватель" для поселения и легендарный костюм Байека. Подарки от Ubisoft можно получить по этой ссылке, надо только просто добавить их к своему аккаунту. Эти презенты будут доступны для всех платформ, а также их можно получить даже не имея игры.

Пока неизвестно, какие еще подарки ждут геймеров. Ранее студия уже устраивала подобные акции и даже раздавала новые видеоигры.

Анонс акции и герои игры Assassin's Creed Valhall в костюмах Байека / твиттер Ubisoft

Распродажа в Steam

В Steam по сниженной цене можно приобрести видеоигры от разработчиков из Electronic Arts. Пока эта компания снизила цену на 8 своих проектов, но уже на праздники стоит ожидать масштабной распродажи.

Такие видеоигры от EA можно приобрести в магазине Steam со скидкой:

Dragon Age: Origins – 279 гривен (-60%)

Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition – 299 гривен (-75%)

Dragon Age II – 174 гривны (-75%)

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition – 263 гривны (-67%)

Mirror's Edge – 174 гривны (-75%)

Mirror's Edge Catalyst – 279 гривен (-60%)

Sea of Solitude – 174 гривны (-75%)

Spore – 174 гривны (-75%)

Также в Steam по сниженной цене сейчас можно приобрести такие игры:

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)

Borderlands 3 – 280 гривен (-67%)

Jurassic World Evolution – 115 гривен (-90%)

Destiny 2: Legendary Edition – 681 гривна (-35%)

Planet Zoo – 414 гривен (-50%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривны (-75%)

Steep – 91 гривна (-80%)

ELEX – 164 гривны (-75%)

Видеоигру Mirror's Edge можно приобрести со скидкой в 75% / фотография из магазина Steam