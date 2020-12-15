Ubisoft на честь завершення 2020 року до 18 грудня роздасть 5 подарунків. Також у крамниці Steam стартував розпродаж деяких відеоігор від Electronic Arts.

Онлайн-магазини активно готують свою аудиторію до новорічних розпродажів. У крамниці Ubisoft вже можна забрати перший подарунок, а у Steam вже можна придбати зі знижкою деякі відеоігри від розробників з Electronic Arts.

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Подарунки від Ubisoft

На честь завершення 2020 року компанія Ubisoft роздає всім бажаючим подарунки. До 18 грудня у крамниці кожного дня можна буде забрати якийсь безкоштовний презент. Першими у цьому списку стали косметичні предмети для Assassin's Creed Valhalla: набір "Мореплавець" для поселення та легендарний костюм Байєка. Подарунки від Ubisoft можна отримати за цим посиланням, треба лише просто додати їх до свого акаунту. Ці презенти будуть доступними для всіх платформ, а також їх можна отримати навіть не маючи гри.

Поки невідомо, які ще подарунки чекають на геймерів. Раніше студія вже влаштовувала подібні акції та навіть роздавала нові відеоігри.

Анонс акції та герої гри Assassin's Creed Valhall у костюмах Байєка / твіттер Ubisoft

Розпродаж у Steam

У Steam за зниженою ціною можна придбати відеоігри від розробників з Electronic Arts. Поки ця компанія знизила ціну лише на 8 своїх проєктів, але вже на свята варто очікувати масштабного розпродажу.

Такі відеоігри від EA можна придбати у крамниці Steam зі знижкою:

Dragon Age: Origins – 279 гривень (-60%)

Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition – 299 гривень (-75%)

Dragon Age II – 174 гривні (-75%)

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition – 263 гривні (-67%)

Mirror's Edge – 174 гривні (-75%)

Mirror's Edge Catalyst – 279 гривень (-60%)

Sea of Solitude – 174 гривні (-75%)

Spore – 174 гривні (-75%)

Також у Steam за зниженою ціною зараз можна придбати такі ігри:

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривні (-20%)

Borderlands 3 – 280 гривень (-67%)

Jurassic World Evolution – 115 гривень (-90%)

Destiny 2: Legendary Edition – 681 гривня (-35%)

Planet Zoo – 414 гривень (-50%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривні (-75%)

Steep – 91 гривня (-80%)

ELEX – 164 гривні (-75%)

Відеогру Mirror's Edge можна придбати зі знижкою у 75% / світлина з крамниці Steam