У онлайн-магазині Steam історичний рекорд пікового онлайну – 24,8 мільйона користувачів. А новий рейтинг продажів у цій крамниці продовжує очолювати Cyberpunk 2077.

Реліз Cyberpunk 2077 став головною подією у сфері відеоігор минулого тижня. Гра від CD Projekt продовжує впевнено утримувати лідерство у рейтингу продажів Steam, а також допомагає цій крамниці ставити нові історичні рекорди.

Актуально Cyberpunk 2077: історичні рекорди у Steam, камео геніїв та скандальний огляд

Нові рекорди у Steam

На цих вихідних в онлайн-магазині Steam вже 5 раз за 2020 рік був оновлений рекорд пікового онлайну. Одночасно цим сервісом користувалося 24,8 мільйона геймерів. Попередній рекорд був встановлений 4 квітня – 24,5 мільйона користувачів. До 2020 року піковий онлайн жодного разу не перевищував показник у 19 мільйонів геймерів.

На новий рекорд вплинуло одразу декілька факторів:

обмеження через пандемію

реліз відеогри Cyberpunk 2077

вихід нової операції у грі Counter-Strike: Global Offensive

Вперше в історії цього сервісу одночасно у двох відеоіграх перебувало понад 1 мільйон користувачів: Cyberpunk 2077 та Counter-Strike: Global Offensive.

Також гра Cyberpunk 2077 встановила новий рекорд для сюжетних відеоігор, у цьому проєкті від CD Projekt одночасно перебувала така кількість користувачів – 1,054,388.

Вперше в історії Steam було дві відеогри, у яких одночасно знаходилося понад 1 мільйон користувачів / твіттер Steam Database

Топ продажів Steam

Рейтинг продажів Steam виглядає таким чином:

Cyberpunk 2077 Counter-Strike: Global Offensive – Operation Broken Fang Valve Index VR Kit Phasmophobia Hades Among Us Red Dead Redemption 2 Football Manager 2021 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition STAR WARS Battlefront II

Cyberpunk 2077 продовжує очолювати цей рейтинг вже декілька тижнів поспіль. Здається, найближчим часом не варто очікувати зміну лідера. Нова операція для Counter-Strike: Global Offensive дуже сподобалася всім шанувальникам цієї гри, у топі продажів це доповнення знову опинилося на другій сходинці. Також у рейтингу продовжують утримуватися окуляри віртуальної реальності від Valve та деякі дуже популярні проєкти цієї осені: Phasmophobia, Hades, Among Us. Football Manager 2021 потроху втрачає позиції та вже найближчим часом може покинути цей рейтинг. Red Dead Redemption 2, STAR WARS Battlefront II та The Witcher 3: Wild Hunt потрапили до топу через знижки на честь The Game Awards 2020.

Цікаво, що відеогра The Witcher 3 вийшла ще у 2015 році, але продовжує мати попит серед геймерів навіть зараз. Можливо, цей проєкт від CD Projekt, потрапив до топу не лише через знижку у 70%. На продажі цієї відеогри міг вплинути реліз Cyberpunk 2077 від розробників з цієї ж студії.

Cyberpunk 2077 продовжує утримувати лідерство у рейтингу продажів Steam / світлина з порталу GamesRadar+