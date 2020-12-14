Steam у центрі подій: The Witcher 3: Wild Hunt знову у топі та історичні рекорди
У онлайн-магазині Steam історичний рекорд пікового онлайну – 24,8 мільйона користувачів. А новий рейтинг продажів у цій крамниці продовжує очолювати Cyberpunk 2077.
Реліз Cyberpunk 2077 став головною подією у сфері відеоігор минулого тижня. Гра від CD Projekt продовжує впевнено утримувати лідерство у рейтингу продажів Steam, а також допомагає цій крамниці ставити нові історичні рекорди.
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Нові рекорди у Steam
На цих вихідних в онлайн-магазині Steam вже 5 раз за 2020 рік був оновлений рекорд пікового онлайну. Одночасно цим сервісом користувалося 24,8 мільйона геймерів. Попередній рекорд був встановлений 4 квітня – 24,5 мільйона користувачів. До 2020 року піковий онлайн жодного разу не перевищував показник у 19 мільйонів геймерів.
На новий рекорд вплинуло одразу декілька факторів:
- обмеження через пандемію
- реліз відеогри Cyberpunk 2077
- вихід нової операції у грі Counter-Strike: Global Offensive
Вперше в історії цього сервісу одночасно у двох відеоіграх перебувало понад 1 мільйон користувачів: Cyberpunk 2077 та Counter-Strike: Global Offensive.
Також гра Cyberpunk 2077 встановила новий рекорд для сюжетних відеоігор, у цьому проєкті від CD Projekt одночасно перебувала така кількість користувачів – 1,054,388.
Вперше в історії Steam було дві відеогри, у яких одночасно знаходилося понад 1 мільйон користувачів / твіттер Steam Database
Топ продажів Steam
Рейтинг продажів Steam виглядає таким чином:
- Cyberpunk 2077
- Counter-Strike: Global Offensive – Operation Broken Fang
- Valve Index VR Kit
- Phasmophobia
- Hades
- Among Us
- Red Dead Redemption 2
- Football Manager 2021
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
- STAR WARS Battlefront II
Cyberpunk 2077 продовжує очолювати цей рейтинг вже декілька тижнів поспіль. Здається, найближчим часом не варто очікувати зміну лідера. Нова операція для Counter-Strike: Global Offensive дуже сподобалася всім шанувальникам цієї гри, у топі продажів це доповнення знову опинилося на другій сходинці. Також у рейтингу продовжують утримуватися окуляри віртуальної реальності від Valve та деякі дуже популярні проєкти цієї осені: Phasmophobia, Hades, Among Us. Football Manager 2021 потроху втрачає позиції та вже найближчим часом може покинути цей рейтинг. Red Dead Redemption 2, STAR WARS Battlefront II та The Witcher 3: Wild Hunt потрапили до топу через знижки на честь The Game Awards 2020.
Цікаво, що відеогра The Witcher 3 вийшла ще у 2015 році, але продовжує мати попит серед геймерів навіть зараз. Можливо, цей проєкт від CD Projekt, потрапив до топу не лише через знижку у 70%. На продажі цієї відеогри міг вплинути реліз Cyberpunk 2077 від розробників з цієї ж студії.
Cyberpunk 2077 продовжує утримувати лідерство у рейтингу продажів Steam / світлина з порталу GamesRadar+
SteamОнлайн-сервіс цифрового розповсюдження відеоігор та програм, який був розроблений та підтримується компанією Valve. Steam забезпечує встановлення та оновлення відеоігор, хмарні збереження та текстовий чи голосовий зв'язок між користувачами.
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