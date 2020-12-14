Steam в центре событий: The Witcher 3: Wild Hunt снова в топе и исторические рекорды
В онлайн-магазине Steam исторический рекорд пикового онлайна – 24,8 миллиона пользователей. А новый рейтинг продаж в этом магазине продолжает возглавлять Cyberpunk 2077.
Релиз Cyberpunk 2077 стал главным событием в сфере видеоигр на прошлой неделе. Игра от CD Projekt продолжает уверенно удерживать лидерство в рейтинге продаж Steam, а также помогает этому магазину ставить новые исторические рекорды.
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Новые рекорды в Steam
На этих выходных в онлайн-магазине Steam уже 5 раз в 2020 году был обновлен рекорд пикового онлайна. Одновременно этим сервисом пользовалось 24,8 миллиона геймеров. Предыдущий рекорд был установлен 4 апреля – 24,5 миллиона пользователей. К 2020 году пиковый онлайн ни разу не превышал показатель в 19 миллионов геймеров.
На новый рекорд повлияло сразу несколько факторов:
- ограничения из-за пандемии
- релиз видеоигры Cyberpunk 2077
- выход новой операции в игре Counter-Strike: Global Offensive
Впервые в истории этого сервиса одновременно в двух видеоиграх находилось более 1 миллиона пользователей: Cyberpunk 2077 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также игра Cyberpunk 2077 установила новый рекорд для сюжетных видеоигр, в этом проекте от CD Projekt одновременно находилось такое количество пользователей – 1,054,388.
Впервые в истории Steam было две видеоигры, в которых одновременно находилось более 1 миллиона пользователей / твиттер Steam Database
Топ продаж Steam
Рейтинг продаж Steam выглядит следующим образом:
- Cyberpunk 2077
- Counter-Strike: Global Offensive – Operation Broken Fang
- Valve Index VR Kit
- Phasmophobia
- Hades
- Among Us
- Red Dead Redemption 2
- Football Manager 2021
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
- STAR WARS Battlefront II
Cyberpunk 2077 продолжает возглавлять этот рейтинг уже несколько недель. Кажется, в ближайшее время не стоит ожидать смену лидера. Новая операция для Counter-Strike: Global Offensive очень понравилась всем поклонникам этой игры, в топе продаж это дополнение снова оказалось на второй строчке. Также в рейтинге продолжают удерживаться очки виртуальной реальности от Valve и несколько очень популярных проектов этой осени: Phasmophobia, Hades, Among Us. Football Manager 2021 понемногу теряет позиции и уже в ближайшее время может покинуть этот рейтинг. Red Dead Redemption 2, STAR WARS Battlefront II и The Witcher 3: Wild Hunt попали в топ из-за скидок в честь The Game Awards 2020.
Интересно, что видеоигра The Witcher 3 вышла еще в 2015 году, но продолжает пользоваться спросом среди геймеров даже сейчас. Возможно, этот проект от CD Projekt, попал в топ не только из-за скидки в 70%. На продажи этой видеоигры мог повлиять релиз Cyberpunk 2077 от разработчиков из этой же студии.
Cyberpunk 2077 продолжает удерживать лидерство в рейтинге продаж Steam / фотография с портала GamesRadar+
SteamОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ, который был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam обеспечивает установку и обновление видеоигр, облачные сохранения и текстовую или голосовую связь между пользователями.
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