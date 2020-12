В онлайн-магазине Steam исторический рекорд пикового онлайна – 24,8 миллиона пользователей. А новый рейтинг продаж в этом магазине продолжает возглавлять Cyberpunk 2077.

Релиз Cyberpunk 2077 стал главным событием в сфере видеоигр на прошлой неделе. Игра от CD Projekt продолжает уверенно удерживать лидерство в рейтинге продаж Steam, а также помогает этому магазину ставить новые исторические рекорды.

Актуально Cyberpunk 2077: исторические рекорды в Steam, камео гениев и скандальный обзор

Новые рекорды в Steam

На этих выходных в онлайн-магазине Steam уже 5 раз в 2020 году был обновлен рекорд пикового онлайна. Одновременно этим сервисом пользовалось 24,8 миллиона геймеров. Предыдущий рекорд был установлен 4 апреля – 24,5 миллиона пользователей. К 2020 году пиковый онлайн ни разу не превышал показатель в 19 миллионов геймеров.

На новый рекорд повлияло сразу несколько факторов:

ограничения из-за пандемии

релиз видеоигры Cyberpunk 2077

выход новой операции в игре Counter-Strike: Global Offensive​

Впервые в истории этого сервиса одновременно в двух видеоиграх находилось более 1 миллиона пользователей: Cyberpunk 2077 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также игра Cyberpunk 2077 установила новый рекорд для сюжетных видеоигр, в этом проекте от CD Projekt одновременно находилось такое количество пользователей – 1,054,388.

Впервые в истории Steam было две видеоигры, в которых одновременно находилось более 1 миллиона пользователей / твиттер Steam Database

Топ продаж Steam

Рейтинг продаж Steam выглядит следующим образом:

Cyberpunk 2077 Counter-Strike: Global Offensive – Operation Broken Fang Valve Index VR Kit Phasmophobia Hades Among Us Red Dead Redemption 2 Football Manager 2021 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition STAR WARS Battlefront II

Cyberpunk 2077 продолжает возглавлять этот рейтинг уже несколько недель. Кажется, в ближайшее время не стоит ожидать смену лидера. Новая операция для Counter-Strike: Global Offensive очень понравилась всем поклонникам этой игры, в топе продаж это дополнение снова оказалось на второй строчке. Также в рейтинге продолжают удерживаться очки виртуальной реальности от Valve и несколько очень популярных проектов этой осени: Phasmophobia, Hades, Among Us. Football Manager 2021 понемногу теряет позиции и уже в ближайшее время может покинуть этот рейтинг. Red Dead Redemption 2, STAR WARS Battlefront II и The Witcher 3: Wild Hunt попали в топ из-за скидок в честь The Game Awards 2020.

Интересно, что видеоигра The Witcher 3 вышла еще в 2015 году, но продолжает пользоваться спросом среди геймеров даже сейчас. Возможно, этот проект от CD Projekt, попал в топ не только из-за скидки в 70%. На продажи этой видеоигры мог повлиять релиз Cyberpunk 2077 от разработчиков из этой же студии.

Cyberpunk 2077 продолжает удерживать лидерство в рейтинге продаж Steam / фотография с портала GamesRadar+