У онлайн-магазині GOG стартував масштабний новорічний розпродаж зі знижками до 91%. Також можна безкоштовно отримати відеогру Prison Architect.

Компанія CD Projekt у крамниці GOG запустила масштабний новорічний розпродаж. Зі знижками до 91% можна придбати чималу кількість дуже цікавих проєктів.

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Розпродаж у GOG

У GOG за зниженою ціною можна буде придбати відеоігри до 4 січня 2021 року. У масштабному розпродажі взяло участь понад 3300 проєктів. Зі знижками можна купити цікаві новинки цієї осені, а також чималу кількість класичних відеоігор.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Metro: Exodus Gold Edition – 291 гривня (-66%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 173 гривні (-70%)

Control Ultimate Edition – 566 гривень (-50%)

Ghostrunner – 427 гривень (-25%)

Serious Sam 4 Deluxe Edition – 521 гривня (-20%)

Deus Ex: Human Revolution – 45 гривень (-85%)

XCOM 2 – 215 гривень (-75%)

Disco Elysium – 313 гривень (-40%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 249 гривень (-75%)

BioShock Infinite Complete Edition – 234 гривні (-75%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 264 гривні (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord – 680 гривень (-20%)

No Man's Sky – 495 гривень (-50%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 227 гривень (-60%)

The Outer Worlds – 427 гривень (-50%)

Ori and the Blind Forest – 181 гривня (-50%)

A Plague Tale: Innocence – 291 гривня (-70%)

Безкоштовна відеогра

До 19 грудня в онлайн-магазині GOG всі охочі зможуть безкоштовно отримати відеогру Prison Architect. Це популярний симулятор будівництва та менеджменту приватної в'язниці. Лише геймери вирішують, якими будуть їх в'язниці: суворими чи ліберальними. У грі є режим кампанії, який розрахований на 10 годин. Також можна спробувати зіграти за ув'язненого і втекти з в'язниці, яку побудував інший гравець. Безкоштовно отримати відеогру Prison Architect можна за цим посиланням.

Геймплей у відеогрі Prison Architect / світлина з крамниці GOG