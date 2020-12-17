Новорічний розпродаж розпочався у GOG: безкоштовна гра та знижки до 91%
У онлайн-магазині GOG стартував масштабний новорічний розпродаж зі знижками до 91%. Також можна безкоштовно отримати відеогру Prison Architect.
Компанія CD Projekt у крамниці GOG запустила масштабний новорічний розпродаж. Зі знижками до 91% можна придбати чималу кількість дуже цікавих проєктів.
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Розпродаж у GOG
У GOG за зниженою ціною можна буде придбати відеоігри до 4 січня 2021 року. У масштабному розпродажі взяло участь понад 3300 проєктів. Зі знижками можна купити цікаві новинки цієї осені, а також чималу кількість класичних відеоігор.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- Metro: Exodus Gold Edition – 291 гривня (-66%)
- The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 173 гривні (-70%)
- Control Ultimate Edition – 566 гривень (-50%)
- Ghostrunner – 427 гривень (-25%)
- Serious Sam 4 Deluxe Edition – 521 гривня (-20%)
- Deus Ex: Human Revolution – 45 гривень (-85%)
- XCOM 2 – 215 гривень (-75%)
- Disco Elysium – 313 гривень (-40%)
- Batman: Arkham Knight Premium Edition – 249 гривень (-75%)
- BioShock Infinite Complete Edition – 234 гривні (-75%)
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 264 гривні (-50%)
- Mount & Blade II: Bannerlord – 680 гривень (-20%)
- No Man's Sky – 495 гривень (-50%)
- Ancestors: The Humankind Odyssey – 227 гривень (-60%)
- The Outer Worlds – 427 гривень (-50%)
- Ori and the Blind Forest – 181 гривня (-50%)
- A Plague Tale: Innocence – 291 гривня (-70%)
Безкоштовна відеогра
До 19 грудня в онлайн-магазині GOG всі охочі зможуть безкоштовно отримати відеогру Prison Architect. Це популярний симулятор будівництва та менеджменту приватної в'язниці. Лише геймери вирішують, якими будуть їх в'язниці: суворими чи ліберальними. У грі є режим кампанії, який розрахований на 10 годин. Також можна спробувати зіграти за ув'язненого і втекти з в'язниці, яку побудував інший гравець. Безкоштовно отримати відеогру Prison Architect можна за цим посиланням.
Геймплей у відеогрі Prison Architect / світлина з крамниці GOG
GOGОнлайн-сервіс цифрової дистрибуції для продажу і розповсюдження відеоігор. Власником цієї крамниці є польська компанія CD Projekt. Сервіс GOG не використовує систему DRM, тому для завантаження, запуску чи оновлення відеоігор не потрібно встановлювати спеціальний клієнт. Також у цій крамниці можна завантажувати різноманітний додатковий контент.
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