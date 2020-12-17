Цифровий магазин ігор GOG оголосив, що випустить скандальну Devotion, але вже за кілька годин раптово і несподівано змінив своє рішення, не давши пояснення причин. Детальніше – у матеріалі.

Дія психологічного трилера відбувається в багатоквартирному будинку в Тайвані 80-х років і оповідає про життя тайванської сім'ї, що складається зі сценариста Ду Фен Юйя, яким керує гравець, колишньої актриси Гун Лі Фан і їх дочки Ду Мей Шинь. Протягом всієї гри Фен Юй подорожує різними версіями своєї квартири, кожна з яких символізує певний рік. Просуваючись локаціями та вирішуючи головоломки, гравець дізнається історію сім'ї Фен Юй. Що ж призвело до видалення гри з магазину Steam, заборони в Китаї та насамкінець скасуванню повторного релізу в GOG, розповість Games24.

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Трейлер гри Devotion

Початковий реліз Devotion відбувся в лютому 2019 року в Steam. Проте вже через тиждень після релізу гра виявилася в центрі скандалу через жарт на адресу лідера КНР Сі Цзіньпіна, який китайські користувачі порахували образливим. Зокрема, в грі були надписи, в яких його називали "недоумкуватим Вінні-Пухом". Через скарги китайських гравців, Devotion не тільки вилучили з продажів на платформі Steam, а й офіційно заборонили у Китаї.

Попри це, 16 грудня студія Red Candle Games втішила фанатів звісткою про повторний реліз гри у цифровому магазині GOG.

GOG.com (Good Old Games, англ. – "старі добрі ігри") – сервіс цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор, є дочірньою компанією CD Projekt (розробників серії The Witcher та Cyberpunk 2077)

Hello friends, we want to share with you– Red Candle will publish #還願Devotion on Dec 18 on GOG.https://t.co/dlC6qzBiHx



The content and the price of the re-release remains the same, for $16.99 / €13.99



Thank you for your trust and support. We wish you a happy end of the year pic.twitter.com/peVPd7cyVo — redcandlegames (@redcandlegames) December 16, 2020

Скандальна гра повинна була стати доступною в GOG 18 грудня за стандартною ціною в 17 доларів. За словами розробників, весь контент в грі збиралися залишити без змін. Однак всього через кілька годин після анонсу, сторінка гри в магазині CD Projekt щезла, а його адміністрація оголосила, що реліз все-таки не відбудеться, тому що вони отримали багато прохань про це від гравців. Чимало геймерів засумнівались в тому, що саме повідомлення гравців стали причиною скасування релізу. Поширена думка, що справжньою причиною стало втручання китайських можновладців.

what gamers? is the gamer a leader of a country in asia? — Daniel (@C418) December 16, 2020

(- Раніше сьогодні було оголошено, що гра Devotion виходить у GOG. Отримавши багато повідомлень від геймерів, ми вирішили не розміщати гру у нашому магазині.

- Яких геймерів? Один з них лідер країни в Азії?)

Розробники з Red Candle Games відреагували на ситуацію стримано, та заявили що хоч і шкодують про таке рішення, але все ж розуміють і поважають його. Також вони запевнили, що продовжать і далі шукати шляхи для перевипуску своєї гри.