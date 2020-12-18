Відомий агрегатор рецензії Metacritic назвав свою 10 найгірших відеоігор 2020 року. Очолила цей рейтинг у цьому році гра Tiny Racer, яка отримала від критиків лише 29 балів зі 100.

Агрегатор рецензій Metacritic продовжує підбивати підсумки 2020 року. Цього разу стало відомо відеоігри, які отримали найгірші оцінки від критиків у цьому році.

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У рейтинг могли потрапити відеоігри, які вийшли у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня цього ж року. Здається, редактори цього порталу впевнені, що гірших проєктів за ці, вже не буде. До цього топу могли потрапити відеоігри з будь-якої платформи. Також ігри, мають менше ніж 7 відгуків від журналістів не могли потрапити до цього антирейтингу.

Найгірші відеоігри 2020 року за версією Metacritic:

Tiny Racer (Nintendo Switch) – 29 балів XIII Remake (Xbox One) – 32 бали Dawn of Fear (PlayStation 4) – 33 бали Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 бали Arc of Alchemist (Nintendo Switch) – 36 балів Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 балів Tamarin (PlayStation 4) – 40 балів Street Power Soccer (PlayStation 4) – 41 бал Gleamlight (Nintendo Switch) – 42 бали The Elder Scrolls: Blades (Nintendo Switch) – 42 бали

Найгіршою грою року за версією критиків став проєкт Tiny Racer – це гра про перегони на мініатюрних автомобілях. Критики виставили цій відеогрі всього 29 балів та відзначили, що проєкт схожий на гру, яку створили за тиждень без будь-якої уваги до деталей. Також до цього топу найгірших потрапила ще одна гра про перегони – Fast & Furious Crossroads. Критики відзначають, що ця відеогра більше схожа на проєкт для мобільних платформ, хоча вийшла на PC.

Дивіться трейлер відеогри Tiny Racer – відео

Жахливий ремейк XIII лише на другому місці, хоча критикували цю гру дуже сильно та майже всі. Dawn of Fear розчарувала всіх власників консолі PS4 своїм поганим керуванням та іншими технічними проблемами. Arc of Alchemist критикують за нудний сюжет та застарілу графіку. "Несправна" – саме таким словом всі описують гру Remothered: Broken Porcelain.

Новий візуальний стиль (справа) гри XIII дуже не сподобався геймерам / світлина з порталу Expansive

Відеогра Tamarin провалилася на концептуальному рівні, хоча візуально виглядає цікавою. Симулятор вуличного футболу Street Power Soccer також не сподобався критикам. Журналісти відзначають, що розробники спробували зробити аналог FIFA Street, але вийшов нудний симулятор футболу. Gleamlight розчарувала критиків поганим керуванням та жахливою музикою. Хоч гра The Elder Scrolls: Blades розроблювалася для платформ з маленькими екранами, але на Nintendo Switch цей проєкт важко назвати вдалим. На думку критиків, гра вийшла дуже нудною.

Дивіться трейлер відеогри Street Power Soccer – відео

Також варто відзначити, що майже половина (4) цього антирейтингу це відеоігри з платформи Nintendo Switch. Цікаво, це критики, які оцінюють проєкти з цієї платформи дуже суворі чи ігри виходять сумнівної якості.