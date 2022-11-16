Саме відео дівчина згодом видалила. Та це не врятувало її від арешту поліції.

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Стримерка з'їла кажана

У зв'язку з тим, як розваги з часом розвивалися, деякі творці вдавалися до крайності, щоб привернути увагу. Особливо на таких платформах, як YouTube, де ця тактика може бути необхідною для успіху.

Іноді ця тактика розваги заради грошової вигоди може піти не так, як планувалося. Це демонструє приклад тайської стримерки, яка завантажила доволі тривожне відео.

Як пише Dexerto, відео в стилі mukbang було завантажено на її канал під назвою Gin Zap Bep Nua Nua, що в перекладі означає "гостра та смачна їжа".

Вживання в їжу різних предметів не є новим в Інтернеті. Так, фанат Top Gun пообіцяв з'їсти черевик, але споживання кажана має більші наслідки для здоров'я через ризик поширення хвороби. Тепер Фончанок Шрісунаклуа загрожує 5 років позбавлення волі та 13 800 доларів штрафу.

Хоча Фончанок Шрісунаклуа спочатку, здавалося, заперечувала звинувачення, згодом вона завантажила відео з вибаченнями за інцидент, стверджуючи, що вона буде більш уважною в майбутньому.