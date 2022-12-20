Стримерка на Twitch Nadia опублікувала відео, в якому розповідає про її нещодавню заборону на потоковій платформі. Вона – одна з найшвидше зростаючих зірок Twitch, а також одна з найбільш суперечливих.

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Скандал зі стрімеркою Nadia

Стримерку ще раніше звинуватили в шахрайстві в Call of Duty: Warzone, хоча ці звинувачення ще не доведені. Нещодавно Nadia опинилася в центрі ще однієї суперечки, оскільки її забанили на Twitch за доксінг глядача в прямому ефірі.

В одному з останніх трансляцій на Twitch дівчині надіслали пожертву від глядача, яка містила повідомлення зі звинуваченнями в зраді. Nadia відповіла на це повідомлення, назвавши в прямому ефірі прізвище й ім'я жертводавця.

Це можна вважати формою доксингу, тому не дивно, що Twitch заблокував стримерку на 14 днів за розголошення особистої інформації.

Nadia пояснила свій вчинок: дивіться відео

Тепер Nadia оприлюднила відео, в якому розповідає про свою сторону ситуації. Описуючи свою заборону на Twitch як один із найжахливіших моментів у своєму житті, дівчина сказала, що глядач, про якого йдеться, надіслав чотири повідомлення ненависті під час її стріму.

Мовляв, саме це її й роздратувало. Адже хоча вона постійно отримує схожі повідомлення, але ніхто не робить цього одразу 4 рази поспіль.

Nadia визнала, що назвати повне ім'я людини було не найкращим способом відповісти, а також і те, що зробила помилку.