Розробники зі студії Firefly Studios повідомили про успішний старт ремастера Stronghold Crusader: Definitive Edition. За три тижні з моменту релізу гра продалася накладом понад 250 тисяч копій. Студія також анонсувала плани на подальшу підтримку стратегії, яка включатиме як безплатні, так і платні оновлення.

Оновлена версія класичної стратегії Stronghold Crusader 2002 року демонструє чудові результати. Продажі перевищили чверть мільйона копій лише за три тижні після прем'єри 15 липня. Про це розробники розповіли на своїй сторінці в X, інформує 24 Канал.

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Гра також встановила рекорд для серії в Steam, зібравши одночасно понад 16 тисяч гравців, та отримала "дуже схвальні" відгуки від 90% користувачів.

Натхненні успіхом, Firefly Studios поділилися дорожньою картою з контентом, який виходитиме до кінця 2025 року.

Що отримають гравці в 2025 році?

Гравців очікують два великі оновлення, не враховуючи регулярних патчів з виправленнями помилок.

Безплатний контент

Восени: вийде економічна кампанія на п'ять місій, новий ШІ-лорд та набір карт.

Взимку: з'явиться ще більше карт, друга кооперативна сюжетна лінія з дев'яти місій, а також редактори для створення власних лордів та місій.

Платний контент (DLC)

Восени та взимку вийдуть два доповнення. Кожне з них додасть по два нових лорди та бойові місії "Піски часу" на дев'ять завдань.

Точні дати виходу оновлень та DLC розробники повідомлять у найближчі місяці. Сама Stronghold Crusader: Definitive Edition, окрім покращеної графіки та музики, містить увесь контент з доповнення Extreme та інші покращення, як-от збільшені карти та новий ігровий контент.

Трейлер Stronghold Crusader Definitive Edition – дивіться відео:

До речі, нещодавно світ неочікувано побачила оновлена версія ще однієї популярної гри. THQ Nordic представили продовження культової серії Darksiders і показала перший трейлер. Фанати вже довго чекали на продовження цієї серії, тож зустріли цю новину із захватом.