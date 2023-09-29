The Elder Scrolls: Castles вже доступна для завантаження на мобільних пристроях. Розробник вирішив випробувати й у цій серії успішну формулу геймплею Fallout Shelter.

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Нова гра The Elder Scrolls

Не враховуючи список повторних випусків Skyrim, який постійно зростає, останній новий запис у довгостроковій франшизі був запущений у формі The Elder Scrolls: Blades ще на початку 2019 року. Втім, тоді він не надто "зайшов" шанувальникам.

Остання спроба студії створити ще один мобільний хіт називається The Elder Scrolls: Castles. Симулятор днями з'явився на Google Play Store. Опис показує, що гра наразі перебуває в ранньому доступі.

Кадр з гри The Elder Scrolls: Castles / Фото Google Play Store

Розробник ще не надав повного списку смартфонів і планшетів, які підтримуватимуть гру. Хоча 2D-візуальні ефекти гри припускають, що вона повинна працювати на більшості сучасних пристроїв будь-якої цінової категорії.

Нова гра дає фанатам шанс створити власну династію. З цією метою їм буде доручено будувати, розширювати та модернізувати свої титульні замки в межах ігрового циклу, який є майже копією Fallout Shelter.