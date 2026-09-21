Чому розробники шутера Wardogs вивчають профілі кандидатів в Steam перед співбесідою

Студія Bulkhead, яка створила популярний нині шутер Wardogs, запровадила незвичний етап відбору кандидатів на роботу, який полягає у вивченні їхніх акаунтів в Steam.

Керівництво компанії ретельно вивчає профілі потенційних співробітників на платформі Valve та в соціальних мережах, щоб перевірити їхні реальні ігрові вподобання, інформує gamesradar+.

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Головною метою такої перевірки є бажання переконатися, що майбутній працівник щиро захоплюється шутерами від першої особи.

У студії переконані, що створити якісну гру в певному жанрі може лише той, хто сам постійно в нього грає та розуміє його специфіку. Саме тому рекрутери звертають увагу на бібліотеку ігор кандидатів у Steam і навіть кількість награних годин.

Ви б не дозволили мені піти і робити Final Fantasy,

– прокоментував виконавчий директор студії Bulkhead Джо Браммер.

CEO пояснив, що він просто не знав би, з чого почати розробку гри в незнайомому для себе жанрі. На його думку, вважати всі напрямки ігрової індустрії однаковими було б помилкою, адже кожен жанр вимагає глибокого розуміння механік та аудиторії.

Удавати, ніби ми всі працюємо в одній і тій самій індустрії, іноді просто безглуздо,

– додав Браммер.

Зрештою, в цій думці є зерно раціональності. Щоправда, такий відбір не вберіг студію від курйозних ситуацій, як от коли один зі співробітників випадково забанив відомого стримера просто під часу ефіру, замість чітера, який йому надокучав.

Тим часом шутер Wardogs продовжує демонструвати гарні показники в Steam, де щоденний онлайн гравців тримається біля відмітки у 150 тисяч користувачів (за даними SteamDB), що є шаленим успіхом для інді-студії.