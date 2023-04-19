Майбутня гра вже отримала сві офіційний сайт. Також вона вже має перший тизер-трейлер.

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Нова гра про квідич

На сайті гри не сказано, коли вона вийде і на яких платформах, але зазначено, що вона перебуває в розробці вже кілька років.

Трейлер гри Harry Potter: Quidditch Champions – дивіться відео

У Hogwarts Legacy, грі про Гаррі Поттера з відкритим світом, дія якої відбувається приблизно за сто років до подій книги, квідич не фігурував як вид спорту, і цілком можливо, що дія Quidditch Champions відбувається в ту ж епоху.