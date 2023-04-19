Студія Warner Bros анонсувала нову гру Harry Potter: Quidditch Champions: трейлер

Компанія Warner Bros. анонсувала нову гру – Harry Potter: Quidditch Champions. Це змагальна багатокористувацька гра, яка, очевидно з назви, присвячена вигаданому виду спорту, популяризованому в книгах про Гаррі Поттера.

Майбутня гра вже отримала сві офіційний сайт. Також вона вже має перший тизер-трейлер.

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Нова гра про квідич

На сайті не сказано, коли вона вийде і на яких платформах, але зазначено, що гра перебуває в розробці вже кілька років.

Трейлер гри Harry Potter: Quidditch Champions – дивіться відео

У Hogwarts Legacy, грі про Гаррі Поттера з відкритим світом, дія якої відбувається приблизно за сто років до подій книги, квідич не фігурував як вид спорту, і цілком можливо, що дія Quidditch Champions відбувається в ту ж епоху.