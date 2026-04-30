Трейлер Subnautica 2 показав нові загрози і назвав дату релізу

Розробники Subnautica 2 офіційно визначилися з датою старту раннього доступу. Разом із цим показали новий трейлер і розкрили деталі про контент на релізі, включно з кооперативом та оновленими механіками виживання.

Студія Unknown Worlds Entertainment, яка входить до складу Krafton, офіційно оголосила дату запуску Subnautica 2 у ранньому доступі. Гра стане доступною вже 14 травня о 18:00 за київським часом, про що стало відомо з повідомлення на сторінці проєкту в Steam.

Дивіться також Місто з Morrowind ожило на Unreal Engine 5: Альд'рун показали у реалістичному масштабі

Спочатку реліз планували ще до кінця 2025 року, але видавець вирішив перенести прем'єру на 2026-й – це рішення, за даними джерел, приймалося всупереч позиції колишнього керівництва студії, яке залишило компанію після скандалу. Раніше гру очікували побачити вже у травні, і тепер ці прогнози підтвердилися.

Час виходу Subnautica 2 / Фото Unknown Worlds Entertainment

Що запропонує гра на старті?

На старті раннього доступу проєкт вийде одразу на кількох платформах: PC (через Steam, Epic Games Store та Microsoft Store), а також на Xbox Series X і S.

Крім того, гра з'явиться у бібліотеці Xbox Game Pass. Початкова ціна складе 30 доларів із урахуванням регіональних коригувань.

Разом із датою релізу розробники представили атмосферний кінематографічний трейлер. У ролику показали, як дослідники стикаються з небезпечними інопланетними формами життя, а також продемонстрували нові підводні транспортні засоби та спорядження.

Події гри розгорнуться на новій океанічній планеті. Гравцям доведеться досліджувати незвідані глибини, взаємодіяти з екосистемою та виживати в умовах постійної загрози. У грі обіцяють розширені механіки виживання, а також опціональний кооператив – вперше в історії серії можна буде проходити гру в команді до чотирьох осіб.

На момент запуску раннього доступу користувачам запропонують чотирьох готових персонажів (повноцінну кастомізацію додадуть пізніше), кілька біомів, широкий набір істот і предметів, а також онлайновий мультиплеєр. Важливо, що серед підтримуваних мов заявлена й російська.

Розробники наголошують, що протягом періоду раннього доступу гра буде активно розширюватися: з'являтимуться нові біоми, істоти, предмети та сюжетні елементи. Повноцінний реліз очікується орієнтовно через 2 – 3 роки після старту.

Як створювали Subnautica 2 і що відбувалося за лаштунками?

Розробка Subnautica 2 виявилася значно складнішою, ніж це виглядало ззовні. Гру створює студія Unknown Worlds Entertainment, яка належить Krafton, і саме взаємини між ними суттєво вплинули на темпи виробництва.

Офіційно сиквел перебуває в активній розробці з 2022 року, хоча підготовчі роботи могли стартувати ще раніше. Початково запуск у ранньому доступі планували на 2025 рік, але в процесі виникли серйозні розбіжності між розробниками та видавцем.

У 2025 році ситуація загострилася: Krafton раптово змінила керівництво студії, усунувши ключових фігур, включно з CEO Тедом Ґіллом. Це стало поворотним моментом – невдовзі колишні керівники подали до суду, звинувативши видавця у спробі зірвати реліз і уникнути виплати бонусів, які могли сягати 250 мільйонів доларів, про що писало видання IGN.

Зі свого боку, Krafton наполягала, що перенесення було необхідним через стан гри. За їхніми оцінками, контенту було недостатньо для успішного запуску, і проєкт потребував додаткового часу на доопрацювання – зокрема, розширення біомів, істот і загального обсягу ігрового світу.

Конфлікт переріс у масштабне судове протистояння. У 2026 році суд став на бік розробників: він визнав звільнення керівництва безпідставним і зобов'язав Krafton повернути Теда Ґілла на посаду та не втручатися у підготовку до релізу.

Паралельно виникла ще одна показова деталь – Krafton зникла зі сторінки гри в Steam як видавець, хоча формально компанія й далі володіє студією і заявляє про підтримку релізу. Це лише підсилило чутки про напружені відносини між сторонами.

Попри всі труднощі, команда продовжила роботу над грою. За словами розробників, додатковий час дозволив краще відшліфувати ключові механіки та зробити гру доступнішою для нових гравців, пише The Verge. Ранній доступ, як очікується, триватиме кілька років і супроводжуватиметься регулярними оновленнями з новим контентом і розвитком сюжету.