Студия Unknown Worlds Entertainment, которая входит в состав Krafton, официально объявила дату запуска Subnautica 2 в раннем доступе. Игра станет доступной уже 14 мая в 18:00 по киевскому времени, о чем стало известно из сообщения на странице проекта в Steam.

Сначала релиз планировали еще до конца 2025 года, но издатель решил перенести премьеру на 2026-й – это решение, по данным источников, принималось вопреки позиции бывшего руководства студии, которое покинуло компанию после скандала. Ранее игру ожидали увидеть уже в мае, и теперь эти прогнозы подтвердились.

Время выхода Subnautica 2 / Фото Unknown Worlds Entertainment

Что предложит игра на старте?

На старте раннего доступа проект выйдет сразу на нескольких платформах: PC (через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), а также на Xbox Series X и S.

Кроме того, игра появится в библиотеке Xbox Game Pass. Начальная цена составит 30 долларов с учетом региональных корректировок.

Вместе с датой релиза разработчики представили атмосферный кинематографический трейлер. В ролике показали, как исследователи сталкиваются с опасными инопланетными формами жизни, а также продемонстрировали новые подводные транспортные средства и снаряжение.

События игры развернутся на новой океанической планете. Игрокам придется исследовать неизведанные глубины, взаимодействовать с экосистемой и выживать в условиях постоянной угрозы. В игре обещают расширенные механики выживания, а также опциональный кооператив – впервые в истории серии можно будет проходить игру в команде до четырёх человек.

На момент запуска раннего доступа пользователям предложат четырех готовых персонажей (полноценную кастомизацию добавят позже), несколько биомов, широкий набор существ и предметов, а также онлайновый мультиплеер. Важно, что среди поддерживаемых языков заявлен и русский.

Разработчики отмечают, что в течение периода раннего доступа игра будет активно расширяться: будут появляться новые биомы, существа, предметы и сюжетные элементы. Полноценный релиз ожидается ориентировочно через 2 – 3 года после старта.

Как создавали Subnautica 2 и что происходило за кулисами?

Разработка Subnautica 2 оказалась значительно сложнее, чем это выглядело извне. Игру создает студия Unknown Worlds Entertainment, которая принадлежит Krafton, и именно взаимоотношения между ними существенно повлияли на темпы производства.

Официально сиквел находится в активной разработке с 2022 года, хотя подготовительные работы могли стартовать еще раньше. Изначально запуск в раннем доступе планировали на 2025 год, но в процессе возникли серьезные разногласия между разработчиками и издателем.

В 2025 году ситуация обострилась: Krafton внезапно сменила руководство студии, устранив ключевых фигур, включая CEO Тедом Гиллом. Это стало поворотным моментом – вскоре бывшие руководители подали в суд, обвинив издателя в попытке сорвать релиз и избежать выплаты бонусов, которые могли достигать 250 миллионов долларов, о чём писало издание IGN.

Со своей стороны, Krafton настаивала, что перенос был необходим из-за состояния игры. По их оценкам, контента было недостаточно для успешного запуска, и проект нуждался в дополнительном времени на доработку – в частности, расширение биомов, существ и общего объема игрового мира.

Конфликт перерос в масштабное судебное противостояние. В 2026 году суд встал на сторону разработчиков: он признал увольнение руководства безосновательным и обязал Krafton вернуть Теда Гилла на должность и не вмешиваться в подготовку к релизу.

Параллельно возникла еще одна показательная деталь – Krafton исчезла со страницы игры в Steam как издатель, хотя формально компания продолжает владеть студией и заявляет о поддержке релиза. Это лишь усилило слухи о напряженных отношениях между сторонами.

Несмотря на все трудности, команда продолжила работу над игрой. По словам разработчиков, дополнительное время позволило лучше отшлифовать ключевые механики и сделать игру более доступной для новых игроков, пишет The Verge. Ранний доступ, как ожидается, продлится несколько лет и будет сопровождаться регулярными обновлениями с новым контентом и развитием сюжета.