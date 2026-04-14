Амбициозный сиквел популярного подводного выживания Subnautica, который разрабатывает американская студия Unknown Worlds Entertainment, столкнулся с неожиданным изменением – игра фактически перешла на самоиздательство, пишет 24 Канал.

Почему Subnautica 2 осталась без издателя?

Ранее за выпуск Subnautica 2 на всех платформах отвечала южнокорейская компания Krafton, которая еще в 2021 году приобрела Unknown Worlds. Однако недавно пользователи, в частности маркетолог Майкл Футтер, обратили внимание, что на странице игры в Steam издателем указано уже саму студию-разработчика. Упоминание о Krafton исчезло.

Как выяснилось благодаря данным SteamDB, эти изменения произошли еще на прошлой неделе, но заметили их лишь сейчас. После этого аналогичная ситуация повторилась и на других площадках – Epic Games Store и Microsoft Store также больше не указывают Krafton как издателя.

Что именно стало причиной такого шага, официально не раскрывают. При этом структура собственности не изменилась: Unknown Worlds до сих пор принадлежит Krafton. В то же время ситуацию осложняет юридический конфликт внутри студии.

Как сообщало издание Kotaku, суд обязал Krafton вернуть контроль над компанией и самой игрой бывшему президенту Теду Гиллу. На этом фоне нынешний руководитель студии Стив Папуцис заявил, что Subnautica 2 уже готова к запуску в раннем доступе в мае. Такая инициатива вызвала недовольство у стороны Гилла, что лишь подчеркивает напряженность ситуации.

Несмотря на внутренние споры, разработка продолжается. Subnautica 2 готовят к релизу на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), а также для Xbox Series X и S. Игра также появится в Game Pass.

Сиквел обещает значительно расширить формулу оригинала: разработчики готовят новый инопланетный мир, возможность кооперативного прохождения до четырех игроков, атмосферу глубоководного ужаса и современную графику на базе Unreal Engine 5.