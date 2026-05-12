Subnautica 2 злили в мережу ще до релізу – пірати вже грають у ранню версію

До офіційного запуску раннього доступу Subnautica 2 залишилися лічені дні, але одна з найочікуваніших survival-ігор травня вже опинилася у відкритому доступі. У мережі з'явилася робоча збірка майбутнього підводного симулятора від Unknown Worlds.

Поки фанати чекали на старт раннього доступу, піратські ресурси вже почали поширювати робочу збірку Subnautica 2. Про витік повідомив користувач Reddit під ніком DaRealAyman, який також опублікував скриншот із "злитої" версії та поділився першими враженнями, повідомляє 24 Канал. Наразі цю публікацію з форуму було видалено модератором.

За словами DaRealAyman, збірка повністю запускається та дозволяє грати, однак мережеві функції наразі недоступні. Кооперативний режим, який стане однією з головних новинок гри, очевидно, буде активований лише після офіційного запуску серверів.

Як Subnautica 2 опинилася в мережі ще до релізу?

Що саме стало причиною витоку, наразі невідомо. Розробники з Unknown Worlds Entertainment офіційно ситуацію поки не коментували.

Це вже не перший подібний випадок за останні тижні – раніше схожа історія сталася і з новою частиною Forza Horizon, яка також достроково потрапила до рук піратів, пише IGN.

Події Subnautica 2 розгортаються на новій океанічній планеті, де гравцям доведеться досліджувати глибини, збирати ресурси, будувати бази та виживати серед агресивної інопланетної фауни. Розробники обіцяють розширені механіки виживання, нові біоми та значно більший акцент на кооперативному проходженні.

Вперше в історії серії гра отримає повноцінний кооператив на чотирьох людей. На старті раннього доступу користувачам запропонують чотирьох готових персонажів, а система кастомізації з'явиться пізніше в одному з майбутніх оновлень.

Як створювали Subnautica 2?

Розробку Subnautica 2 офіційно підтвердили ще у 2022 році, коли студія Unknown Worlds Entertainment оголосила про роботу над "наступною грою у всесвіті Subnautica". Спершу проєкт залишався загадкою, однак у 2024 році розробники почали поступово тизерити продовження через приховані зображення всередині оригінальної гри та короткі натяки в соцмережах.

Перший повноцінний трейлер показали восени 2024 року під час Xbox Partner Showcase. Тоді стало відомо, що гра перейшла на Unreal Engine 5, отримає абсолютно нову планету, кооперативний режим для чотирьох гравців та розширені механіки виживання.

На відміну від попередніх частин, Subnautica 2 одразу створювали з прицілом на багаторічний ранній доступ, як повідомляє PC Gamer. Розробники вже підтвердили, що гра проведе в Early Access щонайменше два роки, а великі оновлення з новими біомами, сюжетними елементами та механіками виходитимуть поступово – приблизно раз на кілька місяців.

Що відбувається між Unknown Worlds і Krafton?

Окрему увагу навколо гри привернув гучний конфлікт між студією Unknown Worlds Entertainment та південнокорейським видавцем Krafton, який володіє авторами Subnautica з 2021 року.

У 2025 році Krafton несподівано усунула керівників студії – зокрема співзасновників Чарлі Клівленда, Макса Макгуайра та CEO Теда Гілла. Після цього запуск раннього доступу перенесли з 2025 на 2026 рік, що викликало хвилю критики серед фанатів.

Колишнє керівництво студії подало до суду, звинувативши Krafton у навмисному затягуванні релізу. За даними позову, перенесення могло бути пов'язане з бонусною угодою на 250 мільйонів доларів, яку видавець мав виплатити у разі успішного запуску гри в обумовлені терміни.

Навесні 2026 року суд у Делавері частково став на бік Unknown Worlds та постановив повернути Теда Гілла на посаду CEO. Суддя також заявила, що Krafton неправомірно втрутилася в управління студією.

Попри судову тяганину, обидві сторони продовжують працювати над релізом. Представники Unknown Worlds нещодавно заявили, що Krafton усе ще допомагає з випуском гри та підтримує запуск раннього доступу, писало видання Windows Central.

Чому Subnautica стала настільки популярною?

Перша Subnautica стала одним із найуспішніших survival-проєктів свого часу завдяки незвичному поєднанню дослідження океану, хорору та свободи виживання. На відміну від більшості ігор жанру, Subnautica робила ставку не на битви, а на атмосферу самотності та страх перед невідомими глибинами.

Велику роль у популярності гри відіграли YouTube та Twitch. Проєкт активно проходили великі контент-мейкери, зокрема Markiplier і Jacksepticeye, а вірусні відео з левіафанами та глибоководними істотами фактично перетворили гру на інтернет-феномен.

Серія Subnautica роками розвивалася через ранній доступ, а фанати напряму впливали на баланс, механіки та контент. Розробники неодноразово підкреслювали, що саме підтримка спільноти допомогла команді пережити складний період конфлікту з видавцем і довести Subnautica 2 до релізу.

Ранній доступ Subnautica 2 стартує 14 травня на ПК через Steam, Epic Games Store та Microsoft Store, а також на Xbox Series X і S. Гра також буде доступна у сервісі Xbox Game Pass. Напередодні відкрилися попередні замовлення та попереднє завантаження ПК-версії.