Найпопулярніша мобільна гра в історії повертається з продовженням Subway Surfers City

Студія Sybo анонсувала Subway Surfers City – повноцінне продовження найпопулярнішої мобільної гри у світі. Розробники обіцяють зберегти дух оригіналу, додавши нові механіки, райони міста та глибшу систему розвитку героїв. Реліз заплановано на лютий для пристроїв на базі Android та iOS.

Це перший масштабний крок у розвитку франшизи, яка зібрала понад 4,5 мільярда завантажень, розповідає 24 Канал. Розробники зі студії Sybo оголосили, що наразі відкрита попередня реєстрація.

Чого чекати гравцям у новій Subway Surfers City?

Дія нової гри розгортатиметься у Subway City, який на момент запуску складатиметься з чотирьох унікальних районів: доків, Southline, бульвару Sunrise та парку Delorean.

У майбутньому розробники планують поступово розширювати ігровий простір новими локаціями, про це вони розповіли разом з анонсом в X.

Гравці зустрінуть уже знайомих персонажів у новому виконанні, а також зможуть випробувати свіжі геймплейні елементи. Серед них з'являться спеціальні платформи для прискорення, секретні бонуси, що активуються особливими трюками, та щит, який змінює характеристики стрибків.

Трейлер Subway Surfers City – дивіться відео:

Окрім традиційного нескінченного забігу, у Subway Surfers City з'явиться режим City Tour, де потрібно виконувати конкретні завдання в різних частинах міста. Також будуть доступні тимчасові події для перевірки майстерності користувачів.

Творці наголошують на балансі між класичним ігровим досвідом та інноваціями, зокрема акцентують на дослідженні оточення та глибшому прокачуванні персонажів.

Вихід гри відбудеться 26 лютого на iOS та Android за моделлю free-to-play з внутрішніми покупками. Ті, хто пройде попередню реєстрацію, отримають спеціальні ексклюзивні нагороди після офіційного запуску проєкту.