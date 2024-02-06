Тривалість вироку визначена навмисно: саме 18 місяців мають відслужити корейські чоловіки. Хлопець відмовився від служби, пояснюючи це тим, що він, буцімто, "проти будь-якої війни та насильства".

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Любов до PUBG як аргумент у суді

Вперше звинувачення чоловікові представили в листопаді 2018 року, коли він заявив, що відмовляється від військової служби з міркувань сумління й не буде служити через особисту позицію проти насильства та війни.

У Південній Кореї історично не толерують ухиляння від військової служби у війську. Навіть зірки світового масштабу, що мають громадянство цієї країни, зобов'язані проходити військову службу. Щось на кшталт Ізраїлю. Та найцікавішою є аргументація, яку суд використав у своєму рішенні.

Відповідач зізнався, що йому подобалося грати в Battlegrounds, яка стосується вбивства персонажів зброєю у віртуальній реальності. Відеогра відрізняється від реальності. Але той факт, що підсудний, який відмовляється від військової служби через особисте протистояння насильству та війні, насолоджується такою грою, змушує суд сумніватися, чи є його відмова від військової служби щирою,

– мовиться в рішенні суду.

Трейлер гри PUBG: Battlegrounds – дивіться відео

Були й інші причини, на які посилався суд: чоловік стверджував, що військові нехтують правами людини та віддають "безконтрольні несправедливі накази". Суд зазначив, що жодна з цих проблем не стосується військового вишколу.