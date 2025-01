Відомо коли відбудеться Summer Game Fest 2025 – чого очікувати від найбільшої виставки року

Незмінний ведучий виставки Summer Game Fest Джефф Кілі назвав дату її проведення у 2025 році та трохи розповів чого очікувати від масштабної події.

Summer Game Fest 2025 відбудеться у червні, а легендарний Джефф Кілі знову постане перед глядачами як ведучий однієї з найбільших подій в ігровій індустрії, інформує 24 Канал.

Чого чекати геймерам

Відома виставка пройде у Лос-Анджелесі 6 червня, а після основного шоу на відвідувачів події очікуватимуть SGF Play Days, де вони зможуть власноруч ознайомитися з останніми розробками таких великих компаній як Microsoft, Sony та Nintendo.

Наразі відомо, що трансляція з анонсами триватиме приблизно дві години, що дасть шанувальникам віртуальних розваг отримати новини про стан найочікуваніших проєктів індустрії.

Зокрема, геймери сподіваються, що SGF 2025 принесе більше інформації про такі проєкти як The Outer Worlds 2, Mafia: The Old Country і, звісно, Grand Theft Auto 6.

Окрім того, Джеф Кілі наголосив, що цьогорічна виставка спробує підняти й більш серйозні теми.

Розглянемо деякі ключові зміни, проблеми та можливості, з якими стикається світова індустрія відеоігор, а також відзначимо культурний вплив і важливість відеоігор як найпотужнішої форми розваг у світі, – сказав Кілі.

Отож, відмічайте 6 червня в календарику та запасайтесь енергетиками аби у прямому ефірі побачити одну з найцікавіших подій в індустрії.