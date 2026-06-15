Вінтажну копію Super Mario продали за 3 мільйони доларів

Стара коробка з відеогрою, що десятиліттями припадала пилом у комплекті з консоллю, раптово перетворилася на колосальний статок. Те, що колись було звичайною розвагою для підлітків, сьогодні змушує колекціонерів викладати суми з шістьма нулями за право володіти справжньою частинкою цифрової історії.

Чому шматок пластику та картону коштує як розкішний маєток?

Світ колекціонування відеоігор отримав нового абсолютного лідера. Рідкісну копію легендарної гри Super Mario Bros. для консолі NES продали на аукціоні за приголомшливі 3 мільйони доларів. Ця сума не просто встановила новий рекорд, а фактично розгромила попереднє досягнення 2021 року, коли аналогічну гру придбали за 2 мільйони доларів. Про подію, що відбулася минулої п'ятниці, пише видання Eurogamer.

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Неймовірна ціна лота зумовлена збігом кількох факторів, які роблять цей примірник унікальним:

По-перше, експерти компанії PSA оцінили стан гри у 9,6 бала за шкалою якості та поставили найвищу оцінку цілісності пакування – А++.

По-друге, цей картридж належить до так званого другого виробничого тиражу початку 1986 року. Його головна особливість полягає у способі запечатування: замість звичної пластикової плівки коробку закрили спеціальною глянцевою наклейкою. Nintendo використовувала такий метод лише протягом короткого періоду під час тестування ринку в Лос-Анджелесі, перш ніж перейти до термозбіжної плівки.

Цей специфічний варіант ніколи не з'являвся на публічних аукціонах у запечатаному стані, що підкреслює його невловимість,

– прокоментували представники Heritage Auctions в описі лота.

Історія знахідки додає цій угоді особливого шарму. Колекціонери виявили картридж лише кілька місяців тому всередині комплекту Control Deck NES Bundle. Картридж пролежав недоторканим близько 40 років у фірмовому пакуванні, зберігши ідеальний стан. Разом із грою анонімний переможець аукціону отримав і саму консоль NES, що йшла в наборі, хоча основну цінність становить саме гра з непошкодженою наклейкою.

Варто зазначити, що ринок вінтажних ігор переживає стрімке зростання. У липні 2020 року рекордом вважали суму 114 тисяч доларів за копію Super Mario Bros. Через два роки інший примірник продали вже за 660 тисяч доларів, а тепер планка піднялася до 3 мільйонів. Така динаміка свідчить про те, що відеоігри остаточно перейшли з розряду дитячих іграшок у категорію серйозних інвестиційних активів, нарівні з рідкісними коміксами чи витворами мистецтва.

Цілком доречно, що найзначніша відеогра у світі принесла найбільш вражаючий результат в історії цього гобі,

– заявив директор з постачання відеоігор Heritage Auctions Еван Масінгілл.

На сьогодні відомо лише про три запечатані копії Super Mario Bros. із цього конкретного тиражу з глянцевою наклейкою. Інші два примірники мають нижчі оцінки.

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Проблеми в галузі

Попри значні цифри, навколо аукціонного дому та компаній з оцінювання ігор роками точаться дискусії. Раніше галузь критикували через заплутані зв'язки між засновниками аукціонів та оціночних фірм. Наприклад, компанію PSA, яка оцінювала цей лот, минулого року поглинув її конкурент WATA. Засновника останньої у 2022 році звинуватили в порушенні внутрішніх правил через продаж акцій, що пройшли оцінку в його ж компанії.

Співзасновника Heritage Auctions Джеймса Гальперіна також критикували за минулі штрафи, пов'язані з шахрайством, що змушує частину спільноти обережно ставитися до надто швидкого зростання цін.