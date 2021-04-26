Сурвайвал-горор про зону відчуження Chernobylite отримав дату релізу: трейлер

Катастрофа на Чорнобильській АЕС з плином часу стала елементом світової попкультури. Розробники з The Farm 51 надихнулися зоною відчуження і розробили моторошну гру, яка точно сподобається фанатам Сталкера.

Сумнозвісна зона відчуження знайома людям у всьому світі. Деякі дослідження показують, що ця територія буде непридатною для життя ще тисячі років, і природна цікавість громадськості до цієї історії вилилася у появу таких ігор, як Escape From Chernobyl та серії STALKER, а також нещодавнього мінісеріалу від HBO. Поки всі чекають на STALKER 2, вже влітку світ побачить нова гра, натхненна жахливою катастрофою, під назвою Chernobylite.

Цікаво Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 пообіцяли більше інформації про гру та показали нові концепт-арти

Польські розробники з The Farm 51 ініціювали кампанію по збору коштів для проєкту на платформі Kickstarter ще у 2019 році й зібрали потрібну суму того ж року. Незабаром після цього гра була опублікована у ранньому доступі в Steam та GOG. Однією з найбільших чеснот Chernobylite називають надзвичайно точне зображення зони відчуження та самої Прип'яті. Зовсім нещодавно розробники оголосили, що реліз гри відбудеться в липні та виклали новий трейлер проєкту.

Новий трейлер Chernobylite

Геймплей Chernobylite зосереджується на дослідженні відкритого світу таємничої зони відчуження та нелінійній історії у якій кожне рішення гравця буде мати наслідки. Геймерів очікує цікава система крафту та модифікації зброї, яка допоможе їм протистояти надприродним загрозам та навіть ворожим військовим угрупованням зони відчуження. Окрім цього, гравцям також буде доступна кастомізація табору та вербування компаньйонів.

Кастомізація табору / зображення Steam

Щодо історії, то головний герой гри – фізик, на ім'я Ігор, який колись працював на Чорнобильській атомній електростанції та втратив кохану в катастрофі. Через 30 років після аварії Ігор повертається до зони відчуження, щоб відшукати Тетяну та зіштовхується з тим, що виходить за рамки науки.

Система компаньйонів / зображення Steam

Як вже було сказано кожне рішення гравця – матиме значення. Саме тут з'являється ще одна цікава механіка – Ігор може за допомогою спеціального пристрою змінити свій попередній вибір. Але, як зазначаються розробники: "гра з альтернативними реальностями є небезпечною і гравці повинні бути готовими до того, які жахи можуть з'явитися, якщо вони вирішать возитися з часом".

Прип'ять та околиці у Chernobylite / зображення Steam

Chernobylite вийде в липні 2021 року для ПК, PS4 та Xbox One, а версії для PS5 та Xbox Series X | S вийдуть дещо пізніше. Вже зараз гру можна передзамовити у магазині Steam зі знижкою у 20% за 199 грн (повна ціна – 249 грн).