Катастрофа на Чернобыльской АЭС с течением времени стала элементом мировой поп-культуры. Разработчики из The Farm 51 вдохновились зоной отчуждения и разработали жуткую игру, которая точно понравится фанатам Сталкера.

Печально известная зона отчуждения знакома людям во всем мире. Некоторые исследования показывают, что эта территория будет непригодной для жизни еще тысячи лет, и природное любопытство общественности к этой истории вылилось в появление таких игр, как Escape From Chernobyl и серии STALKER, а также недавнего минисериала от HBO. Пока все ждут STALKER 2, уже летом мир увидит новая игра, вдохновленная ужасной катастрофой под названием Chernobylite.

Интересно Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали больше информации об игре и показали новые концепт-арты

Польские разработчики из The Farm 51 инициировали кампанию по сбору средств для проекта на платформе Kickstarter еще в 2019 году и собрали нужную сумму в том же году. Вскоре после этого игра была опубликована в раннем доступе в Steam и GOG. Одним из самых больших достоинств Chernobylite называют чрезвычайно точное изображение зоны отчуждения и самой Припяти. Совсем недавно разработчики объявили, что релиз игры состоится в июле и выложили новый трейлер проекта.

Новый трейлер Chernobylite

Геймплей Chernobylite сосредотачивается на исследовании открытого мира таинственной зоны отчуждения и нелинейной истории в которой каждое решение игрока будет иметь последствия. Геймеров ожидает интересная система крафта и модификации оружия, которая поможет им противостоять сверхъестественным угрозам и даже враждебным военным группировкам зоны отчуждения. Кроме этого, игрокам также будет доступна кастомизация лагеря и вербовка компаньонов.

Кастомизация лагеря / изображение Steam

Что касается истории, то главный герой игры – физик по имени Игорь, который когда-то работал на Чернобыльской атомной электростанции и потерял любимую в катастрофе. Через 30 лет после аварии Игорь возвращается в зону отчуждения, чтобы найти Татьяну и сталкивается с тем, что выходит за рамки науки.

Система компаньонов / изображение Steam

Как уже было сказано каждое решение игрока – будет иметь значение. Именно здесь появляется еще одна интересная механика – Игорь может с помощью специального устройства изменить свой предыдущий выбор. Но, по словам разработчиков: "игра с альтернативными реальностями опасна и игроки должны быть готовы к тому, какие ужасы могут появиться, если они решат возиться со временем".

Припять и окрестности в Chernobylite / изображение Steam

Chernobylite выйдет в июле 2021 для ПК, PS4 и Xbox One, а версии для PS5 и Xbox Series X | S выйдут несколько позже. Уже сейчас игру можно предзаказать в магазине Steam со скидкой в 20% за 199 грн (полная цена – 249 грн).