Світ втратив неймовірну гру: з'явилися подробиці про скасовану Bully 2 від Rockstar

Нещодавнє розслідування порталу Game Informer розкрило деталі скасованого у 2009 році сиквелу гри Bully. Детальніше про причини скасування проєкту та те яким він міг бути – у матеріалі.

Bully 2 – це те чого фанати Rockstar Games чекали від компанії довгими роками й хоча останні чутки дають геймерам все більше надії, якої-небудь офіційної інформації про відродження серії все ще немає. На фоні цього, журналісти із Game Informer спробували довідатися про причини скасування роботи над сиквелом у далекому 2009 році.

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Яким могло бути продовження?

Сиквел мав бути більшим і кращим за оригінал у всіх сенсах. Містечко у якому відбувалися б події планувалося втричі більшим за Булворт з оригінальної Bully, проте цьому воно було б неймовірно деталізованим.

За словами розробників, вони планували, що кожна будівля у місті була б "реальною", тобто у неї можна було б потрапити законним шляхом чи шляхом злому та проникнення.

Концепти міста зі зливу 2017 року, правдивість якого підтвердили розробники / зображення з твітеру

Також величезна увага приділялася історії та розвитку персонажів. Зокрема, відома система "честі" із RDR 2, коли NPC запам'ятовують поведінку гравця та таким чином формують своє відношення до нього – розроблялася ще для Bully 2.

Концепти персонажів для Bully 2 зі зливу 2017 року / зображення з твітеру

Також технологією, що мала старт у якості розробки для продовження пригод шкільного забіяки було динамічне розбивання скла, яке успішно перекочувало у серії Max Payne та GTA.

За словами розробників у сиквелі навіть планувалася реалістична система вирощування трави, на кшталт системи з бородою із все тієї ж RDR та деталізована механіка своєрідного паркуру: Джиммі міг би лазити по деревах, парканах та дахах будинків.

Концепт для Bully 2 / зображення з твітеру

Робота над грою активно велася понад рік часу і на руках у розробників був майже готовий продукт.

У гру можна було грати щонайменше шість-вісім годин, повністю відрендерених та пропрацьованих, – розповідає Марк Ентоні Родрігес, колишній ігровий аналітик штаб-квартири Rockstar у Нью-Йорку та один із керівників проєкту Bully: Scholarship Edition.

Попри це гра так і не побачила світ.

Чому амбітний проєкт закрили?

Причина насправді досить банальна. Після успіху розширеної версії першої частини, Rockstar викупили студію Mad Doc Software, що нею займалася та перейменували її у Rockstar New England.

Саме цей новоспечений підрозділ із 50-70 осіб трудився над сиквелом. Однак все більше і більше розробників перетягували на "основні" проєкти материнської компанії такі, як Max Payne 3 та Red Dead Redemption.

Ті, хто залишався, через це стали жертвами вимушених "кранчів" та звільнялися, не витримуючи темпу роботи. Зазнавши подібних проблем у Rockstar вирішили "обрубати кінці" та попросту заморозити проєкт, що пізніше, на превеликий жаль для фанатів, вилилося у повне його скасування.

Концепт для Bully 2 / зображення з твітеру

Проте кінцівка 2021 року та маса чуток про підготовку анонсу гри із серії Bully знову відродила віру геймерської спільноти у такий бажаний сиквел. Чи принесе його геймерам 2022 рік – покаже лише час.