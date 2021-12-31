Мир потерял невероятную игру: появились подробности об отмененной Bully 2 от Rockstar

Недавнее расследование портала Game Informer раскрыло детали отмененной в 2009 году сиквела игры Bully. Подробнее о причинах отмены проекта и о том, каким он мог быть – в материале.

Bully 2 – это то, чего фанаты Rockstar Games ждали от компании долгими годами и хотя последние слухи дают геймерам все больше надежды, какой-либо официальной информации о возрождении серии все еще нет. На фоне этого журналисты из Game Informer попытались узнать о причинах отмены работы над сиквелом в далеком 2009 году.

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Каким могло быть продолжение?

Сиквел должен быть больше и лучше оригинала во всех смыслах. Городок в котором бы происходили события планировался втрое больше Булворта из оригинальной Bully, однако при этом он был бы невероятно детализирован.

По словам разработчиков, они планировали, что каждое здание в городе было бы "реальным", то есть в него можно было бы попасть законным путем или путем взлома и проникновения.

Концепты города из слива 2017 года, правдивость которого подтвердили разработчики / изображения из твиттера

Также огромное внимание уделялось истории и развитию персонажей. В частности, известная система "чести" из RDR 2, когда NPC запоминают поведение игрока и таким образом формируют свое отношение к нему – разрабатывалась для Bully 2.

Концепты персонажей для Bully 2 из слива 2017 года / изображение с твиттера

Также технологией, имевшей старт в качестве разработки для продолжения приключений школьного забияки, было динамическое разбивание стекла, которое успешно перекочевало в серии Max Payne и GTA.

По словам разработчиков в сиквеле даже планировалась реалистичная система выращивания травы, вроде системы с бородой из той же RDR и детализированная механика своеобразного паркура: Джимми мог бы лазить по деревьям, заборам и крышам домов.

Концепт для Bully 2 / изображение с твиттера

Работа над игрой активно велась больше года и на руках у разработчиков был почти готовый продукт.

В игру можно было играть по меньшей мере шесть-восемь часов полностью отрендеренных и проработанных, – рассказывает Марк Энтони Родригес, бывший игровой аналитик штаб-квартиры Rockstar в Нью-Йорке и один из руководителей проекта Bully: Scholarship Edition.

Несмотря на это, игра так и не увидела свет.

Почему амбициозный проект закрыли?

Причина действительно довольно банальная. После успеха расширенной версии первой части, Rockstar выкупили студию Mad Doc Software, которая ей и занималась и переименовали ее в Rockstar New England.

Именно это новоиспеченное подразделение из 50-70 человек трудилось над сиквелом. Однако все больше и больше разработчиков перетаскивали на "основные" проекты материнской компании, такие как Max Payne 3 и Red Dead Redemption.

Те, кто оставался, стали жертвами вынужденных "кранчей" и увольнялись, не выдерживая темпа работы. Испытав подобные проблемы в Rockstar решили "обрубить концы" и попросту заморозить проект, что позже, к большому сожалению для фанатов, вылилось в полную его отмену.

Концепт для Bully 2 / изображение с твиттера

Однако концовка 2021 года и масса слухов о подготовке анонса игры из серии Bully снова возродила веру геймерского сообщества в столь желанный сиквел. Принесет ли его геймерам 2022 год – покажет только время.