Новые игры от Rockstar – это всегда важное событие в жизни геймеров, поэтому не удивительно, что за новостями компании внимательно следят в сети. Некоторое время назад инсайдеры уже делились слухами о возможном будущем проекте студии, а недавнее изменение логотипа в магазине только подливает масла в огонь.

К теме Скоро может состояться анонс долгожданной игры от Rockstar Games, – утверждают инсайдеры

Итак, цифровой магазин Rockstar Games изменил изображение, размещенное в нижней части сайта. Логотип поменяли еще в начале ноября, но пользователи обратили на это внимание только сейчас.

Ранее на этом месте красовался стандартный логотип студии – черная буква R на фоне оранжевого квадрата. Теперь же используется изображение с двуглавым орлом и все бы ничего, но подобное уже случалось в 2005 году перед анонсом игры о проблемных школьниках – Bully.

Логотип на сайте Rockstar / скриншот store.rockstargames.com

После этой новости поклонники франшизы забили тревогу, ведь вместе с предварительной информацией от инсайдеров будущий анонс кажется более чем реальным. К тому же не только с Bully компания использовала подобный трюк. В преддверии анонса Red Dead Redemption 2 логотип также менялся – тогда фон стал красным вместо привычного оранжевого.

Достоверно не известно, что именно ожидает франшизу, ведь мнения на этот счет до сих пор расходятся. Ремейк, ремастер или полноценное продолжение?

В любом случае мы уверены, что поклонники будут довольны, конечно, если не повторится история с провальным "обновлением" трех частей GTA.