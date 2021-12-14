Поклонники франшизы GTA уже почти 10 лет ждут анонса Grand Theft Auto 6, но есть те, кто желал продолжения одной весьма интересной игры на целых 6 лет дольше – и это фанаты Bully. Неожиданно, недавно последние получили лучик надежды посредством утечки информации от известных инсайдеров индустрии.

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Окутанное легендами продолжение Bully от Rockstar Games является тем, о чем фанаты этой игры мечтали еще с середины нулевых, но из-за работы над другими проектами и грандиозного финансового успеха GTA 5 студия неоднократно отменяла и переносила работу над сиквелом.

Напомним, Bully – приключенческая игра с открытым миром, выпущенная Rockstar Games в октябре 2006 года, рассказывает историю проблемного подростка Джимми Хопкинса – ярого хулигана, попавшего в школу-интернат с очень плохой репутацией в небольшом городке Булворт.

Многие уже начали терять надежду, но вот появилась информация, что Bully 2 наконец-то находится в разработке и совсем скоро игроки узнают больше подробностей. Оказалось, что анонс игры должен был состояться еще на The Game Awards 2021, по крайней мере, по информации Тома Хендерсона.

В своем твиттере, именитый инсайдер сообщил, что его источники видели проект в версии, в которую уже даже можно сыграть, непосредственно перед самой выставкой, но потом что-то пошло не так и Rockstar решили отложить премьеру. Что именно помешало разработчикам журналист пока не знает, потому что не владеет всей информацией, но пообещал держать сообщество в курсе дел.

Трейлер Bully (2006)



Кроме Хендерсона, о возможном анонсе упомянул один из авторов портала Game Informer Блэйк Хейстер. Он также в своем твиттере разместил логотип школы из игры и написал, что геймеров "скоро ожидает новая история", при этом стилизовав английское слово "to" под цифру "2".

Правда, потом журналист сделал свою учетную запись частной, тем самым скрыв сообщение.

Твит Блейка Хейстера / скриншот из Twitter

Достоверно неизвестно правдивы ли эти слухи, однако если Bully 2 действительно находится в разработке, то, похоже, что ее анонс может состояться в течение нескольких последующих месяцев, на что мы, конечно, очень надеемся.