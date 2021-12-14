Шанувальники франшизи GTA вже майже 10 років чекають анонсу Grand Theft Auto 6, але є ті, хто жадали продовження однієї вельми цікавої гри на цілих 6 років довше – і це фанати Bully. Неочікувано, нещодавно останні отримали промінець надії у вигляді витоку інформації від відомих інсайдерів індустрії.

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Оповите легендами продовження Bully від Rockstar Games є тим, про що фанати цієї гри мріяли ще з середини нульових, але через роботу над іншими проєктами та грандіозний фінансовий успіх GTA 5 студія неодноразово скасовувала та переносила роботу над сиквелом.

Нагадаємо, Bully – пригодницька гра з відкритим світом, випущена Rockstar Games у жовтні 2006 року, розповідає історію проблемного підлітка Джиммі Хопкінса – затятого хулігана, який потрапляє в школу-інтернат з дуже поганою репутацією у невеликому містечку Булворт.

Багато хто вже почав втрачати надію, аж ось з'явилася інформація, що Bully 2 врешті перебуває в розробці й зовсім скоро гравці дізнаються більше подробиць. Виявилося, що анонс гри мав відбутися ще на The Game Awards 2021, принаймні за інформацією Тома Хендерсона.

У своєму твітері, іменитий інсайдер повідомив, що деякі його джерела бачили проєкт у версії в яку вже навіть можна зіграти, безпосередньо перед самою виставкою, але потім щось пішло не так і Rockstar вирішили відкласти прем'єру. Що саме стало на заваді розробникам журналіст поки що не знає, бо не володіє всією інформацією, але пообіцяв тримати спільноту в курсі справ.

Трейлер Bully (2006)



Окрім Хендерсона, про можливий анонс згадав один з авторів порталу Game Informer Блейк Хейстер. Той також у своєму твітері розмістив логотип школи з гри та написав, що геймерів "скоро очікує нова історія", при цьому стилізувавши англійське слово "to" під цифру "2".

Щоправда, потім журналіст зробив свій обліковий запис приватним, тим самим приховавши допис.

Твіт Блейка Хейстера / скриншот з Twitter

Достеменно невідомо чи правдиві ці чутки, проте якщо Bully 2 і справді знаходиться в розробці, то, схоже, що її анонс може відбутися протягом кількох наступних місяців, на що ми, звісно, вельми сподіваємося.