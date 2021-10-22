Світ вже новий, але проблеми поки старі: у відеогрі New World настала економічна криза

Відеогра New World опинилася у центрі неприємної, а також дуже рідкісної ситуації. Річ у тім, що шанувальники цієї гри зіштовхнулися з нехарактерною для MMO проблемою.

Напевно, майже всі геймери знають, що реліз гри New World пройшов дуже вдало, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика Steam. Річ у тім, що ця відеогра вже майже місяць утримується в топі найпопулярніших ігор цього сервісу. Щоправда, навряд чи можна написати, що це був ідеальний реліз, а все тому, що розробники відеогри New World зіштовхнулися з чималою кількістю проблем.

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Наприклад, цього разу їм потрібно буде усувати наслідки економічної кризи, яка настала у New World. Одразу ж варто відзначити, що подібні речі дуже характерні для MMO, а зі значенням слова "інфляція" мають бути знайомі майже всі шанувальники таких проєктів. У її випадку працює все досить просто: з часом гравці накопичують на своїх рахунках величезні суми, а тому предмети, які раніше коштували небагато, починають рости в ціні.

Щоправда, гравці у New World зіштовхнулися з дуже рідкісним для ігор явищем – дефляцією. Тобто ціни на предмети впали, а цінність ігрової валюти різко підскочила. Зрозуміло, що економіка відеогри "впала", а тому гравці змушені зараз пристосовуватися до цієї ситуації. Вони намагаються не витрачати ігрову валюту, якої дуже мало, а для отримання потрібних предметів використовують бартерну систему (обмін).

Зараз геймери активно критикують розробників з Amazon Games, а також пропонують свої варіанти розв'язання цієї проблеми. Вони хочуть, щоб автори зробили ціннішими нагороди, які можна отримати за виконання завдань з дошок оголошення, та додали у міста торговців, яким можна було б продавати предмети. Також вони пропонують зробити рідкісним лут, який випадає з вбитих монстрів. На їхню думку, він має бути недоступним для обміну, а також продаватися лише за величезні суми.

Зрозуміло, що навряд чи існує якийсь універсальний варіант для розв'язання такої глобальної проблеми. А тому розробникам з Amazon Games потрібно буде прикласти чимало зусиль для того, щоб збалансувати економіку в грі New World. Наостанок варто відзначити, що представники цієї компанії поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Трейлер відеогри New World: відео