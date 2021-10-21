Кілька днів тому студія-розробник Daniel Mullins Games (Pony Island та The Hex) та видавець Devolver Digital випустили свою нову відеогру з назвою Inscryption. Їхній незвичайний проєкт одразу ж потрапив до топу продажів Steam, а також до списку найпопулярніших новинок цього сервісу.

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Inscryption – це похмура пригодницька відеогра, у якій поєднано наступні елементи: "roguelike" зі збиранням карткових колод, психологічний горор та головоломки у стилі квест-кімнат. За сюжетом, геймери потрапляють у пастку Лісовика, а тому змушені зібрати колоду карт для того, щоб дізнатися, які таємниці ховаються за стінами його хатини. Загалом це вся інформація, якою поділилися розробники гри Inscryption. Річ у тім, що вони просто не захотіли спойлерити деякі неочікувані ходи.

Релізний трейлер відеогри Inscryption: відео

Варто відзначити, що журналісти та геймери дуже тепло зустріли таку таємничу відеогру. Наприклад, на агрегаторі рецензій OpenCritic в Inscryption зараз 84 бали зі 100 (23 огляди), а рекомендують її одразу 100% критиків. Дуже високо цей новий проєкт оцінили й користувачі сервісу Steam – 95% позитивних відгуків (понад 2 тисячі рецензій).

Критики та звичайні гравці відзначають місцеву атмосферу, візуальний стиль, музику, карткові механіки, а також захоплюючий та інтригуючий сюжет. Критикують Inscryption рідко, хоча й варто відзначити, що деяким геймерам не сподобався один несподіваний поворот, який серйозно змінює ігровий процес.

Усі користувачі сервісу Steam можуть зіграти в безплатну демонстраційну версію цього проєкту. А от повноцінна відеогра коштує 349 гривень, щоправда, до 1 листопада її можна буде придбати зі знижкою в 10%. Наостанок варто відзначити, що Inscryption також можна купити в сервісі GOG.

Відеогра Inscryption / Фото з крамниці Steam