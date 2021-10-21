Несколько дней назад студия-разработчик Daniel Mullins Games (Pony Island и The Hex) и издатель Devolver Digital выпустили свою новую видеоигру с названием Inscryption. Их необычный проект сразу же попал в топ продаж Steam, а также в список самых популярных новинок этого сервиса.

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Inscryption – это мрачная приключенческая игра, в которой объединены следующие элементы: "roguelike" со сбором карточных колод, психологический хоррор и головоломки в стиле квест-комнат. По сюжету, геймеры попадают в ловушку Лешего, а потому вынуждены собрать колоду карт для того, чтобы узнать, какие тайны скрываются за стенами его хижины. В целом это вся информация, которой поделились разработчики игры Inscryption. Дело в том, что они просто не захотели спойлерить некоторые неожиданные ходы.

Релизный трейлер видеоигры Inscryption: видео

Стоит отметить, что журналисты и геймеры очень тепло встретили такую таинственную видеоигру. Например, на агрегаторе рецензий OpenCritic в Inscryption сейчас 84 балла из 100 (23 обзора), а рекомендуют ее сразу 100% критиков. Очень высоко этот новый проект оценили и пользователи сервиса Steam – 95% положительных отзывов (более 2 тысяч рецензий).

Критики и обычные игроки отмечают местную атмосферу, визуальный стиль, музыку, карточные механики, а также захватывающий и интригующий сюжет. Критикуют Inscryption редко, хотя и стоит отметить, что некоторым геймерам не понравился один неожиданный поворот, который серьезно меняет игровой процесс.

Все пользователи сервиса Steam могут сыграть в бесплатную демонстрационную версию этого проекта. А вот полноценная видеоигра стоит 349 гривен, правда, до 1 ноября ее можно будет приобрести со скидкой в 10%. Напоследок стоит отметить, что Inscryption также можно купить в сервисе GOG.

Видеоигра Inscryption / Фото из магазина Steam