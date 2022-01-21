Виявляється, що не лише геймери недолюблювали сумнозвісного CEO Activision Blizzard Боббі Котика. Це зайвий раз підтвердила гнівна тирада однієї з розробниць Overwatch після недавнього інтерв'ю функціонера.

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У досить розлогому інтерв'ю порталу VentureBeat, Котик розповів чимало цікавих речей про стан Activision Blizzard, причини продажу компанії та свої амбіції. Проте, найбільш резонансною вийшла заява про те, що акції студії впали не через скандали із сексуальними домаганнями та страйки працівників, а через затримку релізів великих проєктів – Overwatch 2 та Diablo IV.

Фактично, CEO корпорації таким чином скинув з себе вину за ситуацію, що склалася.

Не погодилася з його словами, продюсерка Overwatch Трейсі Кеннеді, яка не на жарт обурилася та вирішила висловити власну думку з цього приводу у твітері.

Боббі, розкажи всім, як ти навантажував нас понаднормовою роботою над рандомними проєктами для OW1, а потім їх скасовували й ми втрачали місяці роботи над OW2. Або розкажи, як звільнялися майже цілі команди розробників та казали, що це через тебе. Не соромся. А, стоп, точно, ти ж ховаєшся за цапами-відбувайлами, бо ти боягуз. Світ запам'ятає тебе жадібним посміховиськом і ти нічого з цим не вдієш. Ми пережили тебе та перемогли. Бувай, – закінчила злісне звернення Кеннеді.

Отож зі слів співробітниці випливає, що саме неправильні менеджерські рішення вплинули на відстрочку релізу Overwatch 2, а отже цілком ймовірно, що і всі інші проблеми компанії були викликані тим самим.

Так чи інакше, Microsoft мусять замислитися чи потрібен їм такий високопоставлений менеджер чи правильним рішенням буде все ж позбутися його від гріха подалі. Ми думаємо що більшість геймерів, як і Трейсі Кеннеді, уже знають правильну відповідь. Чи знає її Філ Спенсер? Побачимо.

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