Нові костюми для Єви: Stellar Blade отримала неочікуване оновлення до Різдва

Студія Shift Up випустила святкове оновлення для Stellar Blade. Захопливий бойовик, випущений раніше цього року, отримав трохи нового контенту, спеціально присвяченого Різдву. Зокрема, ви можете вдягнути головну героїню Єву в нові аксесуари й тематичне вбрання, а також зробити їй нові зачіски. Повний список контенту – далі.

Деталі

Центральним елементом нового набору для Єви стала сукня Санти, яка вдягається разом із головним убором – шапкою Санти – і черевиками з відповідним червоно-білим оформленням. Доповнити комплект ви можете "зачіскою Санти-Дівчини", повідомляє 24 Канал з посиланням на блог PlayStation.

Щоб завершити образ, його можна персоналізувати за допомогою таких аксесуарів, як окуляри зі снігового кришталю, сережки-віночки та накладки на вухо у формі санчат.

Набір одягу для Єви у Stellar Blade / Фото Shift Up/PlayStation Blog

Гравці також можуть розблокувати ексклюзивне вбрання для Адама і скін для дрона у вигляді оленя Рудольфа



Скін для дрона у вигляді оленя Рудольфа / Фото Shift Up/PlayStation Blog

Shift Up додала нові предмети як у таборі, так і розкидала їх у певних місцях навколо Сіону – на малій площі та в локації The Last Gulp.

Гравці також зможуть помилуватися сезонними прикрасами, розкиданими по всьому Сіону, що додасть нотку святковості постапокаліптичному слешеру.

Усі ці різдВяні прикраси ви можете знайти у Сіоні / Фото Shift Up/PlayStation Blog

Задекорували й міні-гру, в якій вам треба стріляти по мішені, яка підвішена на дроні – їй далі різдвяний вінок із вогнями.

Команда розробників також пише, що зробила різні виправлення помилок у рамках цього оновлення, але це другорядна річ поряд із усім набором косметики.